Material apreendido com suspeito de tráfico na PosseDivulgação

Publicado 05/01/2023 13:47

Petrópolis - Policiais Militares do 26º BPM de Petrópolis detiveram na noite desta quarta feira (5) um homem por tráfico de drogas na Posse. Na ocasião os agentes estavam em patrulhamento pelo centro do distrito quando perceberam indivíduo em atitude suspeita no ponto de ônibus.

Ao efetuarem a abordagem foram encontradas em posse do acusado quatro trouxinhas de maconha e seis cápsulas de cocaína. Questionado, o acusado disse que faz parte do tráfico de drogas e que em sua residência teria mais uma quantidade de material entorpecente. Após vasculharem a casa foi encontrada mais uma quantidade de material entorpecente, balança de precisão e material para endolação.



Material apreendido:

- 18 cápsulas de cocaína;

- 01 comprido de ecstasy;

- 28 trouxinhas de maconha;

- 01 balança de precisão;

- material para endolação.



A ocorrência foi apresentada na 106ª DP, em Itaipava, onde o acusado foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante conforme prevê o Art. 33 da Lei 11.343/06.