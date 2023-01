Última remessa de Coronavac chegou ao município no mês de outubro - Reprodução/Internet

Petrópolis - Crianças de 3 e 4 anos que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac, contra a covid-19 e que já estão no prazo para receber a segunda aplicação terão que aguardar a chegada de um novo lote do imunizante. Embora a Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde de Petrópolis tenha feito a solicitação de nova remessa no dia 13 de dezembro, até a manhã desta segunda-feira (2), a Secretaria de Estado de Saúde ainda não havia realizado o envio da vacina.

Como resposta ao pedido de novo lote para garantir a continuidade do esquema vacinal das crianças, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), não tem estoque de Coronavac para transferir aos municípios e que, neste momento, estariam aguardando informações do Ministério da Saúde. Porém, ainda não existe previsão de quando receberão as novas doses. A última remessa chegou ao município no mês de outubro.

“Temos feito a nossa parte e cobrado ao estado, porém, entendemos que dependemos do governo federal. A vacinação com a Coronavac está suspensa em Petrópolis, tanto para aplicação da primeira quanto da segunda dose, mas acreditamos que, com a posse do novo presidente, o problema seja sanado o mais breve possível. Graças a vacina, o número de óbitos e pessoas com agravamento da doença, caíram de forma exponencial. Já está provado que a vacina tem salvado vidas. Por isso, vamos continuar intensificando os nossos pedidos”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.