Pontos turísticos, como a Casa de Santos Dumont, terão horário de funcionamento alterado durante o final de ano - Divulgação

Pontos turísticos, como a Casa de Santos Dumont, terão horário de funcionamento alterado durante o final de anoDivulgação

Publicado 30/12/2022 08:02 | Atualizado 30/12/2022 08:07

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo no dia 30 de dezembro. Desta forma, as repartições públicas estarão fechadas entre os dias e 30 e 1° de janeiro de 2023 e voltam a funcionar normalmente no dia 2.

Na saúde, as unidades básicas e postos de saúde também estarão fechados. Abrem normalmente as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Cascatinha, Itaipava e Centro (que está funcionando no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp); o Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra; os Serviços de Pronto Atendimento da Posse e Pedro do Rio; o setor de urgência do Hospital Alcides Carneiro; e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu.

Os pontos turísticos administrados pela Prefeitura de Petrópolis, como o Museu Casa do Colono, Museu Casa de Santos Dumont e os Parques Municipal Prefeito Paulo Rattes, Cremerie e Parque Natural Municipal Padre Quinha, além de outros como Museu Imperial e Sesc Quitandinha, terão horários de funcionamento diferenciados e, em alguns casos, estarão fechados.

No dia 31, véspera de Ano Novo, o Museu Casa de Santos Dumont terá entrada gratuita, das 10h às 13h. Para visitar, basta retirar o ingresso na bilheteria.

O Natal Imperial segue até o dia 8 de janeiro e, durante este fim de semana, o Palácio de Cristal e a Casa do Papai Noel, nos jardins do Palácio de Cristal, vão estar abertos. No dia 31 o funcionamento será das 9h às 18h e no dia 1° de janeiro de 2023, das 13h às 20h. Ainda como parte da programação, no primeiro dia do ano, a Praça da Liberdade vai receber Neguinho da Beija-Flor, às 20h, para uma noite com muito samba e alegria para receber 2023 em grande estilo. A programação completa do Natal Imperial está no site https://web2.petropolis.rj.gov.br/natal-imperial/.

Confira abaixo dias e horários de funcionamento destes e dos demais pontos turísticos entre os dias 31 de dezembro e 02 de janeiro de 2023. Para outras informações, consulte o Disque Turismo, por meio dos telefones 0800 024 1516, (24) 2246-9462 ou WhatsApp: (24) 2237-3321.