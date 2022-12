Moradora da rua Bartolomeu de Gusmão, no Centro, foi a vencedora da casa mais enfeitada - Divulgação

Publicado 29/12/2022 11:29

- A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura (IMC), divulgou nesta quarta-feira (28), o resultado dos concursos da casa e vitrine mais enfeitadas. A moradora da rua Bartolomeu de Gusmão, no Centro, foi a vencedora da casa mais enfeitada. E a Loja de Fábrica da Katz venceu com a vitrine mais enfeitada. O resultado final está disponível no site oficial da prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br Os concursos fazem parte da programação do Natal Imperial, realizado pela Prefeitura, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e com a promoção da Dellarte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do IMC).“Esses concursos são tradicionais na cidade e com a parceria do Petrópolis Convention e Visitors Bureau podemos, juntos, realizar essa promoção, que fomenta as culturas e tradições natalinas e tornam a cidade mais bela e atraente neste período do Natal”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.A vencedora da casa mais enfeitada vai ganhar uma diária em suíte dupla padrão standard, com café da manhã incluído em um dos quatro hotéis da rede Castelo de Itaipava em Petrópolis. São eles: Castelo de Itaipava Hotel, Bomtempo Resort Itaipava, Bomtempo II - Chalés da Mata e Atelier Molinaro Bistrô.Já o vencedor da vitrine mais enfeitada ganha uma diária em apartamento duplo standard com café da manhã, no Hotel Grão Pará; uma diária em apartamento duplo standard com café da manhã, no Hotel Vila e dois “Day Use” em qualquer Hotel da rede Kastel.