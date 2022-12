Prefeito Rubens Bomtempo participou do encontro, e destacou que o diálogo direto com as comunidades é um dos eixos do Plano de Contingência para o verão - Divulgação

Publicado 23/12/2022 21:08

Petrópolis - Palestras, oficinas práticas e uma série de orientações sobre as ações que as comunidades podem tomar para estarem mais preparadas para as chuvas de verão: com este foco, a Prefeitura de Petrópolis realizou o evento “Petrópolis Resiliente: preparAÇÃO para o verão 2023”. Durante o evento, as equipes técnicas da Defesa Civil e o grupo SOS Serra dialogaram com representantes dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) e esclareceram dúvidas.

O prefeito Rubens Bomtempo participou do encontro, e destacou que o diálogo direto com as comunidades é um dos eixos do Plano de Contingência para o verão 2022/2023. “Para a Prefeitura, isso tem um significado muito importante. Os moradores precisam estar orientados, pois há uma série de medidas que podem ser tomadas por eles próprios, na ponta”, disse.

Durante o evento foram realizadas palestras pela equipe técnica da Defesa Civil, tratando sobre os temas “Sistema de alerta e alarme”, “Protocolo de inundações”, “Sensores caseiros”, “Noções de meteorologia”, "Percepção de risco geológico", além da participação do capitão do Bombeiro Militar de Minas Gerais, Leonardo Farah, integrante do Grupo Humus – que, por meio da SOS Serra, parceira da Defesa Civil, levou aos convidados o tema: “Quanto vale uma vida- ações simples que salvam vidas”.

“Ações para atuação no momento do desastre são atitudes que a própria comunidade consegue fazer sem depender do auxílio de equipes de resgate como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil ou a Polícia Militar. A comunidade desenvolve este trabalho a partir de ações previamente simuladas, como a construção de pluviômetros, a sinalização de rota de fuga, a sinalização de área segura para ficar, todos esses tipos de ações voltadas para prevenção e resposta que não envolva a necessidade de equipes de resgate especializada.”, disse o Capitão do Bombeiro Militar, Leonardo Farah.

As oficinas práticas foram sobre a confecção de pluviômetros. Também houve um espaço para facilitar o cadastramento da população para receber mensagens de alerta por SMS e para apresentar as redes colaborativas de voluntariado, a fim de apoiar a cidade em uma situação de emergência ou desastre. O evento contou ainda com a exposição dos mapas com as rotas de fuga nos cinco distritos – ação desenvolvida pelos técnicos da Defesa Civil em conjunto com integrantes dos Nudecs.

“Este é um evento muito importante porque trabalha o consciente de cada um. Através das ações de preparação para o enfrentamento às chuvas do próximo verão, construímos o consciente coletivo, tão importante no momento de emergência na cidade. É muito importante que todos saibam o que fazer no momento de necessidade e assim, juntos, consigamos salvar vidas e tornar Petrópolis uma cidade com senso comum de resiliência”, disse o secretário de Proteção e Defesa Civil,GilKempers.