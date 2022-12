Local vai cumprir diversas funções, inclusive, como apoio escolar para as crianças que estiverem internadas - Divulgação

Local vai cumprir diversas funções, inclusive, como apoio escolar para as crianças que estiverem internadasDivulgação

Publicado 23/12/2022 20:57

Petrópolis - As crianças internadas no Hospital Alcides Carneiro (HAC) contam, agora, com um espaço totalmente dedicado a elas. Isso porque, o prefeito Rubens Bomtempo entregou, na manhã desta quinta-feira (22) a Brinquedoteca Rita de Cassia de Macedo Godoy.

O espaço lúdico, humanizado e de acolhimento, quebra as rotinas hospitalares. A unidade também recebeu mais de R$ 1,3 milhão em equipamentos, como novos respiradores, roteadores de grande porte e mais um veículo para realizar a logística do hospital, assim como das três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município.



“Esse novo local vai cumprir diversas funções, inclusive, como apoio escolar para as crianças que estiverem internadas. Mais uma vez, estamos apostando na intersetorialidade trazendo a educação para dentro do hospital com uma equipe pedagógica. O espaço também vai acolher a mãe que estiver acompanhando o seu filho. Enfim, estamos em um hospital mais humano que, além de cumprir sua função social, atua ainda na parte emocional das pessoas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



“Este é um momento emocionante. A nova brinquedoteca só fortalece o papel do hospital tanto como instituição quanto como com o cuidado com os pacientes. O governo municipal presa pelo ser humano, principalmente, as mulheres e crianças. Por isso, por meio de uma parceria com a educação, trouxemos os pedagogos para a brinquedoteca. Essa intersetorialidade, inclusive, vem dando bons resultados em outros setores da saúde e no HAC não será diferente”, disse o secretário de Saúde Marcus Curvelo.



A secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, destacou o comprometimento da gestão com a retomada do HAC. “Apenas neste ano, foram inúmeras as conquistas do HAC para o atendimento, principalmente, das mulheres e das crianças, como a inauguração do banco de leite, por exemplo. Foi um importante avanço em um sonho antigo. Chegamos ao HAC em dezembro do ano passado e, em apenas um ano, estamos conseguindo fazer com que voltasse para o caminho certo”, disse Luciane Bomtempo.



O diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patulea, lembrou que a atual gestão retomou o projeto, que já havia sido inaugurado em 2016, porém, foi descontinuado. “Desta vez, ela chega de forma ainda mais marcante para fechar o ano de 2022. Quando chegamos na unidade, há um ano, encontramos muitos problemas, que foram sendo enfrentados e superados, até chegarmos a esse momento. Essencial agradecer a todos os funcionários, sem exceção, que se dedicaram e se empenharam para garantir a retomada do nosso hospital”, disse o diretor presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.



Além do vice-prefeito Paulo Mustrangi e da secretária de Educação, Adriana de Paula, Letícia e Miguel, filhos da enfermeira Rita de Cassia Freitas de Macêdo, que dá nome a nova brinquedoteca, acompanharam a inauguração do espaço. O secretário de Saúde, Marcus Curvelo e o diretor presidente do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac) Ricardo Patuléa, a diretora da UNIFASE, Maria Isabel de Sá Earp de Resende Chaves e do vereador Marcelo Lessa, assim como funcionários e convidados.