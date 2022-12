Acidente na descida da serra envolveu vários veículos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/12/2022 17:48 | Atualizado 20/12/2022 18:06

Petrópolis - Um grave acidente na tarde desta terça-feira (20) deixou sete pessoas feridas e causou a interdição total da descida da Serra de Petrópolis. Equipes de socorro médico da Concer - a concessionária que administra a via - e bombeiros atuaram no atendimento às vítimas do acidente, que interditou o km 94 da Br-040, sentido Rio de Janeiro, desde às 14h20.

Segundo informações preliminares, três vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, enquanto quatro foram atendidas no local do acidente. A ocorrência envolveu pelo menos uma carreta cilindro, um caminhão e cinco carros.