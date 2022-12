Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio - Reprodução/Internet

Liceu Municipal Prefeito Cordolino AmbrósioReprodução/Internet

Publicado 19/12/2022 08:44

Petrópolis - Quem estiver interessado em estudar no primeiro ano do Ensino Médio do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio deve ficar atento ao período de matrícula, que acontece na próxima semana, nos dias 20 e 21 de dezembro. A inscrição deve ser feita na própria escola (que está funcionando na Rua Montecaseros, em frente à Praça Oswaldo Cruz), das 8h às 16h. Ao todo, serão abertas 60 vagas.



“Depois de três anos estamos retomando com as matrículas para alunos de fora da rede municipal para estudarem no Liceu, que é a nossa única unidade de toda a rede com Ensino Médio. Este ano iniciamos uma parceria com o Sesi que está oferecendo curso de tecnologia da informação, por meio do Programa Edutec, para os alunos do Liceu. Um projeto que não apenas atende ao novo Ensino Médio, como também qualifica o atendimento desses adolescentes”, destacou a secretária de Educação, Adriana de Paula.



Para a efetivação da matrícula é preciso levar os seguintes documentos originais e cópias: Certidão de Nascimento, documento de identidade e do CPF do aluno; declaração escolar constando a situação do aluno para o ano subsequente ou Histórico Escolar original; Carteira de Identidade e CPF do responsável; comprovante de residência atualizado; duas fotos em formato 3x4; carteira de vacinação atualizada; comprovante do tipo sanguíneo e fator RH (Lei Municipal n.º 7216, de 27 de agosto de 2014); cartão do Auxílio Brasil (caso seja beneficiário); Cartão do SUS e parecer clínico específico para alunos da Educação Especial.