Medicamentos estão disponíveis no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE)Divulgação

Publicado 15/12/2022 14:18

Petrópolis - Petrópolis já conta com mais um importante aliado no tratamento de pacientes com COVID-19. Aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os medicamentos Baricitinibe e Nirmatrevir/Ritonavir, estão disponíveis no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE).

O primeiro é destinado a pacientes adultos internados que necessitam de oxigênio em cateter nasal ou máscara enquanto o outro para pessoas com mais de 65 anos com comorbidades graves ou imunossuprimidos para tratamento domiciliar.



“Este é um ganho muito importante no tratamento dos pacientes e que chega pra somar com todas as outras medidas que temos tomado para garantir atendimento de qualidade aos usuários do SUS. O Baricitinibe foi a primeira medicação liberada pelo Ministério da Saúde para incorporação no tratamento da COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS)”, explica o prefeito Rubens Bomtempo.



“A eficácia e a segurança desses medicamentos foram estudadas em diversas pesquisas e já tem contribuído no tratamento de pacientes em todo o país. Além da vacinação no combate ao vírus, ter esses remédios na nossa farmácia, nos deixa ainda mais preparados no enfrentamento a doença”, completa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



De acordo com o infectologista Marco Liserre, diretor técnico do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE), o Baricitinibe deve ser ministrado via oral ao paciente internado por 14 dias. “Já o Nirmatrevir/Ritonavir é destinado a pacientes com sintomas leves ou moderados e que não necessitem de oxigênio. Neste caso o tratamento é domiciliar, porém, só é fornecido para idosos com comorbidades graves ou imunodeprimidos, como pacientes com câncer, HIV, doenças reumatológicas ou autoimunes”, explica