Intuito foi ensinar, de maneira lúdica, bons hábitos de higiene dental e conscientizar sobre a importância de dentes saudáveisDivulgação

Publicado 13/12/2022 17:19

Petrópolis - Além de oferecer de forma gratuita educação extracurricular em contraturno escolar, o projeto Pequena Tribo também vai ajudar a cuidar dos sorrisos das crianças matriculadas no programa, mantido pelo Instituto Jonas Masetti. A dentista parceira, Isabela Amin, esteve na Escola Municipal Odette Young Fonseca, no Bonfim, e fez, para as turmas do projeto, uma oficina com dicas e orientações sobre saúde bucal.

O intuito foi ensinar, de maneira lúdica, bons hábitos de higiene dental e conscientizar sobre a importância de dentes saudáveis. Durante a oficina, a dentista ensinou, por meio de brincadeiras interativas, como escovar corretamente os dentinhos e a relação entre uma alimentação saudável e a saúde dos dentes. As crianças ganharam um kit para escovação em casa com escova, pasta e fio dental e passaram por uma primeira avaliação odontológica.

A partir de agora meninos e meninas da Pequena Tribo também vão receber acompanhamento individual odontológico gratuito. “A Dra. Isabela vai abrir o consultório para nossas crianças uma vez ao mês. Os pais que se interessarem por esse cuidado deverão agendar um horário para seu filho”, explicou Rodrigo Ribas, coordenador da Pequena Tribo.

Para Rodrigo, cuidar da saúde bucal é um resgate da autoestima. “Nesses meses em que estamos trabalhando de perto com as crianças da escola municipal do Bonfim, fomos adequando as aulas de acordo com suas necessidades. Por isso convidamos uma dentista para nos apoiar nesta etapa do projeto. Assim é a Pequena Tribo: pensar de forma integral, com um olhar cuidadoso para esses meninos e meninas”, disse.

“Ter dentes saudáveis é garantia de autoestima e, também, de boa digestão. Isso porque mastigar de forma correta, sem engolir pedaços grandes de alimentos, por dor nos dentes ou pela falta deles, contribuiu para o aproveitamento máximo dos nutrientes dos alimentos, o que é fundamental para o aprendizado das crianças.”, contou a dentista parceira, Dra. Isabela Amin.

“Estamos construindo uma base forte com essas crianças. Com o básico bem estabelecido, podemos aprofundar nas competências socioemocionais para que cada criança possa lidar com a vida de maneira mais significativa”, destacou Aíla Christy, educadora da Pequena Tribo.

“É muito gratificante ver esse projeto florescer em Petrópolis onde estamos sediados. Ele foi pensado com muito carinho e elaborado por uma equipe de excelência para que as crianças possam desenvolver ao máximo suas potencialidades”, ressaltou o professor Jonas Masetti, idealizador do projeto. As atividades da Pequena Tribo podem ser acompanhadas pelo Instagram do projeto: @pequenatribo.