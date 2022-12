Rua Coronel Veiga - Reprodução

Publicado 07/12/2022 15:05 | Atualizado 07/12/2022 15:25

Petrópolis - AVISO DA DEFESA CIVIL - Fechamento do trânsito da rua Coronel Veiga devido ao acumulado significativo de chuvas na tarde desta quarta-feira (7).



A Defesa Civil do município, às 15h10 desta quarta-feira (7), fez o acionamento das sirenes no bairro Independência e mobiliza a população das áreas de risco para o ponto de apoio da comunidade, na Escola Municipal Alto Independência.



A Defesa Civil permanecerá monitorando as condições de tempo e poderá emitir atualizações e informativos a qualquer momento.



