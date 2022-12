Selo Prata em Referência de Atendimento da Sala do Empreendedor - Divulgação

Publicado 07/12/2022 14:49

São José do Vale do Rio Preto - A Sala do Empreendedor de São José do Vale do Rio Preto foi premiada esta semana com o Selo Prata em Referência de Atendimento. Entre os municípios do estado, apenas dez cidades receberam o selo de premiação .

O Evento aconteceu no auditório do SEBRAE no Centro do Rio de Janeiro.