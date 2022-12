A exposição fica no segundo piso do Pátio Petrópolis Shopping - Divulgação

A exposição fica no segundo piso do Pátio Petrópolis ShoppingDivulgação

Publicado 05/12/2022 15:15

Petrópolis - Os alunos de 64 unidades da Educação Infantil da Rede Municipal entraram no clima de Natal. Com muita cor, criatividade e beleza, eles construíram presépios que estão em exposição no Pátio Petrópolis Shopping, no Centro da Cidade. A mostra foi aberta nesta segunda-feira (5) e faz parte da programação do Natal Imperial, que é realizado pela Prefeitura, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e com a produção da Dellarte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do IMC).

Os presépios ficarão expostos até o dia 26 deste mês e a visitação é gratuita. “Nossos alunos usaram toda a criatividade para produzir trabalhos lindos. Agradeço a todas as unidades que estão participando desta exposição, que está tão linda e cheio de encantamentos”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.

A exposição fica no segundo piso do Pátio Petrópolis Shopping, localizado na Rua Marechal Deodoro, número 153. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.