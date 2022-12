Prefeitura de Petrópolis editou novo decreto para o funcionamento das repartições públicas nos dias de jogos da Seleção - Divulgação

Publicado 04/12/2022 13:45

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis editou um novo decreto para o funcionamento das repartições públicas nos dias de jogos da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Na briga pelo hexacampeonato, o Brasil joga nesta segunda-feira (5), às 16h, contra a Coreia do Sul. Depois, poderá passar por quartas-de-final, semifinal e a decisão do campeonato.

O novo decreto estabelece que, quando o jogo for ao meio-dia, haverá ponto facultativo. No caso de jogos às 16h, o expediente será de 8h às 12h. Ficam excluídos da medida serviços públicos essenciais, que não admitem paralisação.

A medida foi publicada no Diário Oficial do dia 1º de dezembro.