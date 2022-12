As lojas funcionarão das 9h às 18h diariamente - Divulgação

Publicado 02/12/2022 07:13

Petrópolis - Neste mês de dezembro as lojas da Rua Teresa funcionarão em horário integral durante todos os dias. Um acordo entre os sindicatos patronal e da categoria possibilitou a abertura dos estabelecimentos às segundas-feiras deste mês. As marcas vão poder funcionar de domingo a domingo de 9h às 18h.

“Já havia um acordo para abertura das lojas aos domingos e com o acordo do Natal também poderemos abrir às segundas. Este foi um ano difícil para o comércio, principalmente depois das chuvas de fevereiro e março. Estamos nos recuperando e precisamos aproveitar todas as oportunidades”, destacou Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).

Programe suas compras e prestigie o comércio local!

A Associação da Rua Teresa (Arte) reforça a campanha “Compre local” desenvolvida pelo Sicomércio Petrópolis. A iniciativa ganhou força depois da chuva de fevereiro deste ano para valorização dos empregos e fortalecimento do empresariado local. “Temos que valorizar nosso comércio, só assim vamos continuar gerando emprego e renda para a cidade. O setor de bens e serviços é um dos maiores empregadores do município e precisa da força de todos os amigos e clientes”, reforça Denise.

As lojas funcionarão das 9h às 18h diariamente, incluindo domingos e segundas-feiras. O empresário pode ainda estender esse horário em até uma hora dependendo da demanda.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas do Natal e Réveillon, as lojas funcionarão de 9h às 16h. Já no dia 26 de dezembro, uma segunda-feira, as lojas funcionarão entre 14h e 18h. E no dia 02 de janeiro, também uma segunda-feira, as marcas podem optar por horários alternativos.

“Os acordos entre os sindicatos e os funcionários contemplam algumas compensações para esses horários especiais. Então, cada empresário avalia o que melhor atende cada necessidade. Por isso sempre reforçamos a importância de entrar em contato com a loja que você precisa ir para verificar os horários corretos. Nosso perfil no Instagram tem os contatos de comunicação com as lojas. Basta acessar e conferir tudo!”, informa Nathália Mendes, diretora de Marketing da Arte.