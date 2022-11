Evento ocorreu no Centro de Cultura Raul de Leoni - Divulgação

Publicado 29/11/2022 08:36

Petrópolis - A equipe da Defesa Civil apresentou aos comerciantes do Centro Histórico, nesta segunda-feira (28), o Protocolo de Inundação. Os agentes orientaram sobre como os lojistas devem proceder em casos de chuvas fortes e inundações. O evento ocorreu no Centro de Cultura Raul de Leoni.



"Estamos consolidando e ampliando as ações de proteção e resiliência, e isso inclui os lojistas, que merecem a nossa atenção, pois são atores importantes para o desenvolvimento do município. Este é mais um passo em prol de uma cidade mais resiliente", disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Ainda como parte da ações, a partir de agora, os lojistas contam com um canal direto com a Defesa Civil. Eles vão receber informes da Defesa Civil direcionados sobre a área, para que possam se preparar para qualquer ocorrência, evitando assim possíveis perdas e danos em suas lojas.



“Esta é uma ação de suma importância não só para os lojistas, mas também para a equipe da Defesa Civil como um todo. Para a equipe técnica, é imprescindível saber que os lojistas estão cientes de como agir nessas situações, pois eles [comerciantes] serão os replicadores para turistas e transeuntes. Ou seja, tocou a sirene, o que fazer? É saber que tem um tempo resposta até que a água chegue até o Centro. Este tempo resposta foi definido através do estudo da equipe técnica da Defesa Civil.", disse o Secretário de Proteção e Defesa Civil, Gil Kempers.

O Protocolo de Inundação é uma ação que integra o Plano de Contingência para as chuvas de verão 2022/2023, com o objetivo de construir uma cidade cada vez mais resiliente.

"Esse treinamento para os lojistas do Centro Histórico traz realmente maior capacidade para nós, comerciantes, para atuarmos em meio ao caos. Saber o que fazer e quanto tempo temos para agir tem uma significância enorme para o comerciante, que em situações de enchentes, sabe que pode perder toda sua mercadoria, todo o seu ganha pão. Isso é uma preocupação a mais pra gente, e com certeza estando treinado e ciente do tempo de ação, nos sentimos amparados em um momento de tanta tensão", disse Gisele Carvalho, lojista do Centro Histórico.