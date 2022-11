Abertura do Natal Imperial foi feita pelo prefeito Rubens Bomtempo - Divulgação

Publicado 26/11/2022 10:50

Petrópolis - Uma das maiores festas da cidade, o Natal Imperial, foi oficialmente aberto durante solenidade na manhã desta sexta-feira (25) no Palácio Quitandinha. O evento tem patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e a curadoria da Dell´Arte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Cultura - IMC).

A abertura foi feita pelo prefeito Rubens Bomtempo; o deputado federal Áureo Ribeiro, que representou a secretária de cultura e economia criativa do estado Danielle Barros; a representante da Claro, Nathalie Oliveira, a secretária de cultura de Petrópolis, Diana Iliescu; a secretária de turismo de Petrópolis, Silvia Guedon, o CEO da Dellarte, Steffen Dauelsberg e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio), Marcelo Fiorini



“Estar aqui hoje abrindo o Natal Imperial, anunciando a programação dos 40 dias de festa é como se fosse um sonho, depois de tudo que a cidade enfrentou em fevereiro e março. Foi com muito empenho, esforço e dedicação de todos – governo, sociedade civil e parceiros – que conseguimos estar aqui”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, agradecendo a parceria da Claro e do Fecomércio (RJ).



O deputado Áureo Ribeiro ressaltou as leis de Incentivo à Cultura para a realização dos eventos e a importância de Petrópolis para o Estado. “Aprovamos a Lei Paulo Gustavo e temos a Lei Aldir Blanc que tem o objetivo de fomentar a cultura”, frisou. “Desejamos colaborar para proporcionar bons momentos e belas memórias para os petropolitanos”, destaca Nathalie Oliveira, representante da Claro, que lembrou também a parceria com Petrópolis e solidariedade durante as chuvas.



A programação do Natal Imperial começa no dia 30 de novembro e segue até oito de janeiro de 2023. Serão 40 dias de programação com mais de 190 apresentações em 17 espaços, superando 350 artistas envolvidos, incluindo bandas, orquestras, corais e companhias de balé e de teatro. As principais ruas do Centro receberão iluminação e decoração especial de Natal, entre eles o tradicional Túnel de Luz, na Rua 16 de Março e árvore de 20 metros na Praça da Liberdade. Haverá também concursos da casa e vitrines mais enfeitadas e um ônibus de turismo panorâmico vai circular pelo Centro Histórico.



“Juntos elaboramos uma programação cultural extensa e variada, sendo 90% de artistas petropolitanos. Teremos shows na Praça da Liberdade e em outros pontos da cidade, como as regiões de Cascatinha, Nogueira, Pedro do Rio e Posse”, ressaltou a secretária de Cultura, Diana Iliescu. “A esperança traduz o que vamos vivenciar nesses 40 dias”, enfatizou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.



“É uma grande alegria ajudar a construir esta 'Alta Estação' para Petrópolis. O nosso objetivo será, através de uma programação de qualidade, atrair os turistas para superarmos os resultados de arrecadação da última edição. Isto só foi possível graças à parceria com os governos estadual, municipal e a iniciativa privada, através da lei de incentivo à cultura”, celebrou Steffen Daueslberg, CEO da Dellarte.



A abertura do Natal Imperial 2022 contou com a presença presidente da Câmara Municipal Hingo Hammes e dos vereadores Léo França e Gil Magno; do presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, Germano Valente; do presidente do PC&VB, Fabiano Barros; de secretários municipais; do trade de turismo e empresários. A solenidade também contou com a presença do Papai Noel e da apresentação do Coral Pró-Tempore do maestro Paulo Afonso.