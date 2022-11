Vacinas contra a COVID-19 - Reprodução/Internet

Publicado 25/11/2022 06:00

Petrópolis - Petrópolis ]recebe nesta sexta-feira (25) mais um lote de vacinas contra a COVID-19. A entrega das doses estava prevista para o próximo dia 29 de novembro, porém, mais uma vez a prefeitura, por meio da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde, conseguiu antecipar a chegada dos imunizantes.

Desta vez, segundo o prefeito Rubens Bomtempo, os estoques da Central Municipal de Rede de Frio serão abastecidos com um total de 9.010 vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coranavac, esta última destinada a crianças de 3 e 4 anos. “Desde a chegada da última remessa, no dia 18, até o fim do dia 22 (terça-feira) foram aplicadas 3.467 doses da vacina referente ao público adulto e adolescentes acima dos 12 anos. A vacina é a maior proteção, pois é o que tem impedido o agravamento da doença. Mais uma vez frisamos que elas são seguras e salvam vidas”, disse Bomtempo.

“A procura pelas vacinas, desde o início da circulação da nova subvariante da ômicron, tem aumentado de forma exponencial. Até a entrega das novas doses, ainda existe a possibilidade de desabastecimento do imunizante em parte das salas de imunização. Mas, tão logo os imunizantes sejam entregues, eles serão encaminhados aos postos”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

O secretário de Saúde acrescenta que a elevação no número de contaminações pela subvariante da ômicron acontece não só em Petrópolis, mas em todo o país. “Por isso, a melhor forma de se proteger do agravo clínico desta doença é completar todo o esquema vacinal, inclusive com as doses de reforço. A utilização de máscaras, principalmente em ambientes fechados, sem ventilação e no transporte público é fundamental. O agravamento clínico tem sido percebido em pacientes com mais de 50 anos e com o esquema vacinal incompleto”, explica.