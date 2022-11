O grafiteiro Doug foi o responsável pela restauração dos painéis - Divulgação

Publicado 23/11/2022 08:27

Petrópolis - Depois de sete anos, os painéis de Dandara, Zumbi e Tereza de Benguela na fachada do Centro de Informações Turísticas (CIT), na Praça da Liberdade, foram restaurados. O espaço também recebeu novos graffitis de personalidades importantes do Brasil e de Petrópolis, além de aspectos da identidade cultural negra. Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Marielle Franco, Milton Gonçalves e a benzedeira Dona Damiana estão agora retratados na fachada do CIT.



“Durante todo esse mês de novembro estamos desenvolvendo ações de valorização da cultura do povo negro da nossa cidade e do nosso país. Marielle Franco é símbolo de resistência e de luta. Sua representação no painel ao lado de Zumbi, Dandara, Tereza de Benguela e outros nomes importantes mostra o que queremos para a nossa cidade: luta por uma Petrópolis antirracista”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.



O grafiteiro Doug foi o responsável pela restauração dos painéis. O trabalho durou cerca de quatro dias. A primeira etapa foi a limpeza técnica com produtos flotadores, depois foi feita uma aplicação de substâncias anti fungos e a restauração e repintura. “Por último apliquei verniz acrílico para tentar proteger ao máximo as pinturas”, disse o artista Doug, que fez os painéis nos anos de 2015 e 2016.



Os demais graffitis foram feitos por um grupo de artistas coordenados pelo grafiteiro Airá, oCrespo. “A primeira ação foi uma oficina de graffiti no Centro de Cultura, ministrada pelo Airá, que também coordenou o trabalho dos grafiteiros fizeram a expansão do painel. Agora, o CIT tem a identidade cultural do povo negro, que também inspirou o nome de Liberdade da praça”, explicou a secretária de Cultura, Diana Iliescu.



Os grafiteiros que participaram do projeto são: Foks, Karlin, Kelf, Krast, Lok, Smek e Sunk. “Me senti muito honrado com o convite. Foi muito especial participar desse projeto, pois sinto que em conjunto fizemos história em Petrópolis”, disse Airá.