Além das atrações culturais e musicais, a cidade também vai estar iluminada e com uma decoração especial de Natal em vários pontos do Centro Histórico - Divulgação

Além das atrações culturais e musicais, a cidade também vai estar iluminada e com uma decoração especial de Natal em vários pontos do Centro HistóricoDivulgação

Publicado 21/11/2022 17:20

Petrópolis - O Natal Imperial 2022 vai contar com mais de 160 apresentações em diversos espaços por toda a cidade. O evento, um dos maiores da cidade, começa no dia 30 deste mês e segue até oito de janeiro de 2023. Além das atrações culturais e musicais, a cidade também vai estar iluminada e com uma decoração especial de Natal em vários pontos do Centro Histórico.

“O Natal Imperial está sendo construído para encantar turistas e petropolitanos. É uma festa para resgatar a autoestima, confiança e alma da nossa cidade depois de tudo que passamos com as chuvas de fevereiro e março”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. “Agradeço também aos parceiros que estão construindo junto conosco o Natal Imperial”.

A programação conta com shows na Praça da Liberdade e atrações no Palácio de Cristal, onde será montada a Casa do Papai Noel. As transmissões dos jogos da Copa do Mundo também fazem parte do Natal Imperial. Um telão será montado na Praça da Liberdade e no dia 2 de dezembro, será transmitido Brasil x Camarões, às 16h. No dia 3 de dezembro, a cidade recebe a Caravana da Coca-Cola saindo do Quitandinha em direção ao Centro, a partir das 20h.

Aulões de ginástica e ritmos também fazem parte da programação, que está sendo elaborada pelo Instituto Municipal de Cultura (IMC) e a Dellarte (empresa vencedora da licitação). Além do Palácio de Cristal e da Praça da Liberdade, haverá atrações culturais e musicais também na Catedral de São Pedro de Alcântara; Casa Petrópolis; ruas Teresa e 16 de Março, nas regiões de Cascatinha, Nogueira, Pedro do Rio e Posse; e na Casa do Colono.

“A programação do Natal 2022 privilegia os artistas de Petrópolis, como é o padrão da nossa gestão. Teremos 40 dias de muita festa com apresentações de bandas, orquestras, corais, balé, teatro, circo, poesia e muito encantamento para toda a família”, disse a secretária de Cultura, Diana Iliescu. O Natal Imperial tem também o apoio do Fecomércio.