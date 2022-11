Esse ano, a Comdep já realizou a troca de mais de 600 coletoras de lixo na cidade - Divulgação

Publicado 18/11/2022 14:53

Petrópolis - Os atos de vandalismo praticados contra os equipamentos públicos têm se tornado cada vez mais frequentes em Petrópolis. Nos últimos dez meses, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) já repôs mais de 1.200 equipamentos, entre coletoras de lixo e lixeiras (containers), além de substituir mais de 80 bancos, que foram quebrados, furtados, queimados ou deteriorados no município, causando prejuízos aos cofres públicos e transtornos à população.

No Centro Histórico, local que concentra o maior número de incidências registradas, somente esta semana, mais de 50 equipamentos foram destruídos por atos de vandalismo.

Esse ano, a Comdep já realizou a troca de mais de 600 coletoras de lixo em todo município. Vele destacar que muitos equipamentos foram destruídos e levados pelos temporais do início do ano. Além das coletoras, desde o inicio do ano, a Comdep também substituiu e instalou mais de 600 containers de lixo no município.

“Esses equipamentos passam por constantes manutenções e estamos sempre atentos para realizar a instalação de novos ou repor aqueles que infelizmente foram alvos de vândalos. Já acionamos a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que estão monitorando os atos de vandalismo”, ressalta o Prefeito Rubens Bomtempo.

O prefeito ainda destaca que o lixo jogado nas ruas, em consequência dos equipamentos danificados, podem ocasionar sérios problemas para a cidade. “O lixo acaba sendo descartado de forma irregular e sendo arrastado para os córregos, causando o entupimento de bueiros, bocas de lobo e provocando alagamentos”, explica.

O presidente da Comdep, Cedenyr Vieira ressalta que a limpeza da cidade precisa ser enfrentada como uma responsabilidade compartilhada, evitando jogar o lixo no chão e denunciando os vândalos. “A gestão pública tem se dedicado em oferecer um serviço de qualidade. Toda a semana fazemos a vistoria, a manutenção e substituição de coletoras e lixeiras destruídas”, destacou. O presidente da Companhia ainda enfatizou a importância do cidadão guardar o resíduo, até encontrar a próxima coletora de lixo.

A população pode contribuir apresentando as denúncias sobre atos de vandalismo e irregularidades pelo telefone da Comdep: 2292-9500.