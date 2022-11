Prefeitura de Petrópolis publicou decreto estabelecendo horário especial de funcionamento das repartições públicas nos dias de jogos da Seleção - Divulgação

Publicado 18/11/2022 14:50

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis publicou decreto, no Diário Oficial, estabelecendo horário especial de funcionamento das repartições públicas nos dias de jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. A medida segue tradição de décadas, em função da grande mobilização popular que as partidas geram.

O decreto segue diretriz já publicada pelo Governo do Estado e por outras prefeituras. É importante lembrar que estão excluídos do documento órgãos cujos serviços não admitam paralisação. A Secretaria de Saúde, por sua vez, fará resolução própria para o expediente nas unidades.

Saiba como será o funcionamento nos dias de jogos na primeira fase:

24 de novembro – Brasil x Sérvia (jogo às 16h): 8h às 12h;

28 de novembro – Brasil x Suíça (jogo às 13h): 8h às 11h;

2 de dezembro – Brasil x Camarões (jogo às 16h): 8h às 12h.