Medida visa reduzir o risco de contágio entre a população pelo coronavírusDivulgação

Publicado 15/11/2022 16:32

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis implantou, nesta segunda-feira (14), dois pontos de testagem 24 horas para a COVID-19 nas áreas externas da Upa Centro (no Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp) e da Upa Cascatinha.

Os pacientes atendidos nestas unidades que apresentarem sintomas gripais, primeiramente realizarão o teste rápido de antígeno (swab) nestes pontos. Aqueles que testarem positivo serão atendidos em consultórios exclusivos dentro das unidades, sem contato com os demais.

A medida visa reduzir o risco de contágio entre a população pelo coronavírus, que cresceu 37% em Petrópolis em um mês, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que também alerta para o surgimento de novas cepas, como a subvariante BQ.1, que possui alto poder de transmissão.



O prefeito Rubens Bomtempo destacou o planejamento realizado na intervenção. “É preciso manter a atenção e continuar tomando os devidos cuidados para manter os índices sob controle. Da mesma forma que ampliamos a testagem e instituímos locais específicos para atendimento à população em outras ocasiões, estabelecemos este protocolo como forma de reduzir o risco de transmissão sem prejudicar a assistência nestas portas de entrada tão importantes que são as Upas.”



“A aplicação dos testes é fundamental para combatermos o avanço da covid-19 na cidade, e juntamente com as demais medidas sanitárias, como a aplicação de vacinas, o distanciamento social, o uso de álcool gel e o uso de máscaras em ambientes fechados, vamos continuar freando esse crescimento”, declarou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



O presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa, enfatizou a importância da testagem para a normalidade do fluxo. “É uma ação de extrema importância para que o atendimento continue sendo realizado de forma ordenada, evitando não só um maior índice de contaminação a outros pacientes, acompanhantes e funcionários, mas também de gargalos provocados pelas restrições causadas em situações de emergência, como em momentos mais delicados da pandemia”.