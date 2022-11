Motociclista tentou furar uma blitz na Praça 14 Bis, no centro da Cidade - Divulgação

Publicado 12/11/2022 09:56

Petrópolis - Um agente de trânsito da CPTrans foi atropelado por um motociclista que tentou furar uma blitz na Praça 14 Bis, no Centro da Cidade, na noite de quinta-feira (10). O agente foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo liberado após passar por exames. O motociclista foi autuado em flagrante por lesão corporal. A moto ficou apreendida e ele foi notificado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP).

A operação conjunta da CPTrans, Polícia Militar (PM) e Detran aconteceu em dois pontos diferentes na quinta-feira: na Rua Paulo Barbosa e na Praça 14 Bis. A ação teve como objetivo coibir o transporte irregular. Entre as infrações estão veículos em má condições de uso, transporte remunerado de pessoas sem autorização, a falta do uso do cinto de segurança, motoristas usando o celular e sem carteira de habilitação, e veículos com letreiro luminoso de transporte alternativo não permitido por lei. Além de motociclistas sem capacete e motos sem placa e sem retrovisor.

No total, foram 122 notificações e 13 motocicletas e três veículos de passeio foram rebocados e levados para o depósito da CPTrans no Morin.