Entre os dias 1° e 9 de novembro, procura por vacinas contra a COVID-19 cresceu 547% nos postos do município - Reprodução

Publicado 11/11/2022 07:49

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis conseguiu garantir para esta sexta-feira (11) a antecipação da entrega de um lote com 2,4 mil doses da vacina contra a COVID-19. Inicialmente a chegada das doses estava prevista para a outra semana. Depois de uma corrida aos postos por conta da circulação de uma nova subvariante da ômicron, chegou a ser registrada a falta do imunizante para o público adulto em algumas unidades, como no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont.

O prefeito Rubens Bomtempo lembrou que, na quarta-feira (9), foram aplicadas 607 doses da vacina nos sete postos de imunização do município. No dia anterior (terça-feira) foram 387. “O número representa um aumento de 157% na procura em apenas 24 horas. Em um comparativo entre os dias 1° e 9 de novembro, esse crescimento é ainda maior, uma elevação de 547%”, pontuou.

O Comitê Cientifico de Petrópolis vai voltar a se reunir na próxima quinta-feira (17), para analisar a evolução de novos casos da doença e definir as medidas que deverão ser adotadas. "Neste momento, a maior procura da vacina é pelas doses de segundo reforço (quarta dose). Porém, temos muitas pessoas que ainda estão iniciando o ciclo vacinal, inclusive crianças e adolescentes. Por meio da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde, conseguimos antecipar a entrega do lote que só chegaria à cidade depois do feriado. Já estamos formulando o próximo pedido com ainda mais doses para atender a população. A conscientização é fundamental para a proteção de todos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo explica que devido a baixa procura pelos imunizantes nos últimos meses, as solicitações estavam sendo realizadas de acordo com a demanda para não haver perda de doses. “As vacinas têm prazo de validade e após o descongelamento, os imunizantes da Pfizer, por exemplo, só duram 31 dias. Para garantir a utilização das doses que tínhamos em estoque, antes do início da circulação dessa nova subvariante da ômicron, realizamos ações em empresas, como a Comdep e eventos públicos no município. Neste momento, para ampliar a cobertura vacinal, mantemos a vacinação itinerante nas comunidades e estamos realizando a busca ativa de pessoas que ainda não iniciaram ou estão com o esquema em atraso”, disse Curvelo.

Até este momento, englobando as 1ª, 2ª doses, e 1º e 2º reforços (terceira e quarta dose), além da quinta dose para imunocomprometidos, o município já aplicou 772.445 doses das vacinas contra a covid-19 na população maior de 12 anos e 41.245 na população de 3 a 11 anos.

Postos de vacinação COVID-19

•Centro de Saúde Coletiva (adulto e pediátrico)

Segunda e quarta – 8h30 às 19h30

Terça, quinta e sexta – 8h às 16h30

•Centro de Saúde do Itamarati (adulto e pediátrico)

Quarta e sexta – 8h30 às 19h30

Segunda-feira, terça-feira e quinta-feira – 8h30 às 16h30

•UBS Quitandinha e UBS Itaipava (adulto e pediátrico)

Terça e quinta – 8h30 às 19h30

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira – 8h30 às 16h30

•PSF Posse e PSF Menino Jesus de Praga (adulto e pediátrico)

Segunda a sexta – 8h às 16h

•UBS Morin (adulto)

Segunda a sexta – 8h às 16h

Vacinação aos sábados – 8h30 às 16h30

5/11 Centro de Saúde Coletiva

12/11 UBS Itaipava

19/11 UBS Quitandinha

26/11 Centro de Saúde do Itamarati