Ao todo, cerca de mil equipamentos serão instalados nesse primeiro momentoDivulgação

Publicado 09/11/2022 16:04

Petrópolis - Além de intensificar a limpeza de bueiros e galerias, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), vem trabalhando em alternativas para minimizar os impactos do período chuvoso. Esta semana, as equipes da Companhia estão atuando na instalação de retentores de resíduos em bueiros da Rua Coronel Veiga.

O equipamento tem como objetivo conter materiais descartados de forma irregular que são arrastados para dentro dos rios e córregos. Além disso, os retentores vão facilitar a limpeza, diminuindo o entupimento e prevenindo alagamentos. Ao todo, cerca de mil equipamentos serão instalados nesse primeiro momento. O trabalho, que teve início na Rua Coronel Veiga, vai se entender nas próximas semanas por todo o Centro Histórico.



Ainda como medida preventiva, a Prefeitura está intensificando alguns serviços, como a poda de árvores e o desassoreamento dos rios e córregos, que está sendo realizado em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA).



Com a chegada de três caminhões vacol, contratados pela atual gestão, a Comdep está diariamente com equipes atuando na limpeza e desobstrução dos bueiros, bocas de lobos e galerias do município. A estimativa é que cerca de 220 bueiros sejam limpos por dias.



O prefeito Rubens Bomtempo ressaltou que a instalação dos retentores e a contratação de equipamentos como os caminhões vacol, reforçam o compromisso da gestão municipal em dar mais celeridade ao trabalho de prevenção, manutenção e cuidado com a cidade. “Nosso objetivo é instalar esses coletores em todo o município. Após uma avaliação técnica, vamos estender esse serviço para os bairros e distritos. Quando assumimos o governo, em dezembro de 2021, esses serviços estavam muito comprometidos. Seguimos trabalhando de forma intersetorial, com todas as secretarias envolvidas, para que nossa cidade tenha um verão mais seguro”, destacou.