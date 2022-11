Serviço está sendo executado pelas equipes da Secretaria de Obras - Divulgação

Publicado 09/11/2022 14:19

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a revitalização da ponte na Estrada União e Indústria, próxima a entrada do Castelo de Itaipava. Toda a madeira será trocada e o guarda-corpo será refeito. Os trabalhos começaram na terça-feira (8) e a previsão é que estejam concluídos em 20 dias.

“Essa ponte é uma importante ligação entre os distritos e a BR-040, utilizada pelos motoristas como caminho alternativo ao trânsito na região. A estrutura será toda refeita garantindo a segurança dos motoristas”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.

A revitalização está sendo feita com recursos próprios do município. Um investimento de R$ 108 mil na compra do material. O serviço está sendo executado pelas equipes da Secretaria de Obras.