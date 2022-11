Festival Rock The Mountain, em Itaipava - Divulgação

Publicado 07/11/2022 17:05

Petrópolis - O mês de novembro, que está repleto de eventos em Petrópolis, começou com ocupação hoteleira alta, em toda a cidade. A média registrada nos hotéis, entre os dias 4 e 6 de novembro, foi de 87,41%, de acordo com o Disque Turismo, da Prefeitura de Petrópolis.

Segundo os dados levantados pela Secretaria de Turismo, a taxa mais alta de ocupação, 88,89%, foi registrada do 2º ao 5º distritos, que englobam Corrêas, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse. Já no 1º distrito, Centro e arredores, a ocupação foi de 85,94%.

“Temos vários eventos durante este mês de novembro, com apoio ou realização da Prefeitura, que vão colaborar muito para manter o movimento turístico na nossa cidade e a ocupação hoteleira em alta”, frisou o prefeito Rubens Bomtempo.

No último fim de semana, Petrópolis recebeu a segunda edição do Rock The Mountain. O evento, com shows de grande artistas, atrai pessoas de todas as partes do Brasil. Além do RTM, que se repete no próximo fim de semana - 12 e 13 de novembro, está rolando ainda o Petrópolis Gourmet. Mais de 30 estabelecimentos participam do evento gastronômico, que vai até o dia 13 de novembro, com o tema “Sabores de João – Um passeio pela culinária da monarquia brasileira”.

“Cada vez mais os organizadores têm buscado a nossa cidade para promover eventos dos mais variados. Eles se tornam grandes aliados, principalmente em período de baixa temporada. Ainda esse mês, temos o início do Natal Imperial, uma grande festa do nosso calendário”, ressaltou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

A abertura do Natal Imperial será no dia 30 de novembro. Até lá, outros eventos estão confirmados, como o 2º fim de semana do Rock The Mountain, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, nos dias 12 e 13 de novembro, quando também será realizado o Imperial Geek Festival, no Clube Petropolitano, no Centro.

Dias 11 e 12 tem Feira Deguste, na Praça Visconde de Mauá, e nos dias 18 a 20, em Itaipava. De 17 a 20 de novembro, a Prefeitura de Petrópolis promove a Ubuntu – Festa da Cultura Afro-Brasileira. Tem ainda o Petrópolis Tech Summit, dias 17 e 18, no Sesc Quitandinha; Petrópolis Night Run, no dia 19, na Praça Visconde de Mauá; Oniblues Convida, dia 20, na Praça da Mosela; 3ª Feira de Cerâmica de Petrópolis, dias 26 e 27, no Shopping Vilarejo; e o Natal Imperial, de 30 de novembro a 4 de janeiro de 2023.

Disque Turismo

0800 024 1516 / WhatsApp: (24) 2237-3321

Funcionamento: De segunda a sábado - 9h às 17h / Domingos e feriados - 9h às 14h.