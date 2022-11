Início das aulas está previsto para 6 de fevereiro de 2023 - Divulgação/Foto: Vinicius Magalhaes

Publicado 04/11/2022 11:48

Petrópolis - Até o próximo dia dia 6 de novembro, jovens de Petrópolis que estejam cursando ou tenham terminado o 9º do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao processo seletivo de 160 vagas gratuitas (152 de ampla concorrência e 8 para PCD) para o Novo Ensino Médio da Escola Firjan SESI com Itinerário de Formação Técnica em parceria com a Firjan SENAI.

O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio e as inscrições devem ser realizadas através do mesmo.



No ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo (alguns candidatos são dispensados desta obrigatoriedade - confira detalhes no edital) e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental.

O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários (neste caso, com até três anos de desligamento da empresa até a data de publicação do edital).