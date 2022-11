O imunizante continuará disponível nas 13 salas de imunização da cidade - Divulgação

O imunizante continuará disponível nas 13 salas de imunização da cidadeDivulgação

Publicado 02/11/2022 07:40

Petrópolis - A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite deu um salto de 21,96% durante a intensificação realizada pela Prefeitura de Petrópolis entre os dias 24 e 27 de outubro. No período, a cobertura vacinal - que estava em 35,41% no último dia 18 - subiu para 57,37% do público alvo, ou seja, crianças de um a menores de cinco anos. Durante toda a mobilização, 8.258 doses foram aplicadas.

A campanha municipal envolveu mais de 30 postos, além dos Centros de Saúde Coletiva e do Itamarati, escolas e associações de moradores. O imunizante continuará disponível nas 13 salas de imunização da cidade. “É essencial a conscientização de toda a população sobre a importância da vacinação, não só contra a Poliomielite, que causa a paralisia infantil, mas de todos os imunizantes que constam do Calendário Nacional. As vacinas são extremamente seguras, protegem nossas crianças e salvam vidas”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, embora a campanha tenha encerrado, a Prefeitura pretende realizar novas ações para garantir que o imunizante alcance todo o público vacinável. “Como dependemos do envio de novas doses pela Secretaria de Estado de Saúde, precisamos aguardar para saber o montante que vamos receber e, a partir daí, elaborar novas mobilizações. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas é fundamental que pais e responsáveis se conscientizem e levem suas crianças até os postos, pois elas vão continuar disponíveis nas 13 salas tradicionais”, disse Curvelo.

Salas de vacinação e horários:

CENTRO DE SAÚDE COLETIVA

- 08h às 16h30 terças e quintas e de 8h30 às 19h30 segunda, quarta e sexta.

PSF ALTO DA SERRA

- 08h30 às 16h30 de segunda-feira a sexta-feira

UBS ALTO INDEPENDENCIA

8h30 às 16h30h de segunda-feira a sexta-feira

UBS MORIN

8h30 às 16h30 de segunda-feira a sexta-feira

UBS QUITANDINHA

8h30 às 19h de segunda-feira a sexta-feira

AMBULATÓRIO ESCOLA

8h30 às 16h30h segunda-feira a sexta-feira

CENTRO DE SAÚDE ITAMARATI

8h30 às 19h30 de segunda-feira a sexta-feira

AMBULATÓRIO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

8h30 às 16h30 de segunda-feira a sexta-feira

PSF POSSE

8h às 16h de segunda-feira a sexta-feira

UBS MOSELA

8h30 às 19h segunda-feira a sexta-feira

UBS ARARAS

7h30 às 15h30 de segunda-feira a sexta-feira

UBS ITAIPAVA

8h30 às 16h30 às segundas-feiras e sextas-feiras e 8h30 às 19h, às terças-feiras, quarta-feiras e quinta-feiras.

UBS PEDRO DO RIO

8h às 16h de segunda-feira a sexta-feira