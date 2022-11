Objetivo é divulgar a Lei Maria da Penha, suas formas de prevenção e mecanismos para romper com a situação de violência - Divulgação

Publicado 01/11/2022 07:56

Petrópolis - A Academia da Saúde do Castelo São Manoel vai receber uma grande ação da Prefeitura de Petrópolis nesta terça-feira (1º). Por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Referência em Atendimento à Mulher – CRAM, além do Ônibus Lilás, durante todo o dia, mulheres da comunidade terão à disposição uma série de serviços, como palestras, aulas de pilates, jump, step e alongamentos e testes rápidos de ISTs.

No local, também serão ofertados palestras com as equipes do CRAM e relacionadas a Saúde da Mulher. A distribuição de kits de prevenção de ISTs e material informativo sobre violência contra as mulheres.

“O deslocamento do Ônibus Lilás até as comunidades é de extrema importância para garantir o atendimento a mulheres que moram nas áreas mais distantes”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. O ônibus estará estacionado junto a Academia da Saúde, na Rua Caetano João Amâncio de Souza Coutinho. No período da manhã, os atendimentos vão acontecer de 9h às 13h. A tarde, o funcionamento será de 13h30 às 16h.

O objetivo é divulgar a Lei Maria da Penha, suas formas de prevenção e mecanismos para romper com a situação de violência. Na estrutura, as equipes oferecem serviços multidisciplinares, psicólogos e auxílio jurídico. A ideia é acolher e orientar as mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica. As equipes também orientam sobre outros atendimentos, por exemplo, dúvidas relacionadas a pensão alimentícia, entre outras.