Aplicação das doses está sendo realizada das 9h às 15h - Divulgação/PMP

Publicado 27/10/2022 10:55

Petrópolis - Crianças de um a menores de cinco anos tem até esta quinta-feira (27) para tomar a dose de reforço da vacina contra a paralisia infantil. O imunizante, que protege contra a poliomielite está disponível em mais de 30 PSFs, além de UBSs, Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamarati e outras 11 salas de vacinação do município, em uma grande mobilização realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde.

A vacina é oral, porém, só poderá ser ministrada em meninas e meninos que tenham tomado as três aplicações intramusculares aos dois, quatro e seis meses de vida. A aplicação das doses está sendo realizada das 9h às 15h. Postos de vacinação itinerante também foram montados em escolas, Centros de Educação Infantil e sedes de associações de moradores.

“Estamos avançando aos poucos e nesta última semana já começamos a perceber um aumento na procura. É de extrema importância ampliarmos a cobertura vacinal e proteger nossas crianças contra a paralisia infantil, por isso, estamos levando a vacina para mais perto da casa das pessoas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A estimativa populacional vacinável contra a poliomielite, ou seja, crianças de 1 a menores de cinco anos é de 14.395. Até o último dia 25 de outubro, a cobertura vacinal em Petrópolis estava em 38,86%. Entre os dias 24 e 26 de outubro, 797 crianças foram imunizadas.

Para garantir a imunização, é fundamental a apresentação do cartão de vacina da criança, assim como o cartão SUS ou CPF. Apenas o PSF do Brejal funciona com horário diferenciado, até as 14h30. Postos itinerantes serão montados, ainda, nas sedes das Associações de Moradores das Comunidades Oswaldo Cruz, Bingen e Alemão. O CEI Hermínia Matheus, no São Sebastião, também funciona como polo.

“Estando mais próximo das comunidades, sem dúvida conseguiremos alcançar um maior número de crianças e chegar mais perto das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. No caso da Poliomielite, a meta é vacinar 95% do público alvo”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Postos de vacinação de 24 a 27/10

9h às 15h, exceto Brejal, que acontecerá até 14h30

PSF Alto Siméria

PSF Santíssima Trindade

PSF São Sebastião

PSF Amazonas

PSF Vila Saúde

PSF Dr. Thouzet

PSF Meio da Serra

PSF Vila Felipe

PSF 24 de Maio

PSF Caxambu Santa Isabel

PSF Caxambu Luzitano

PSF Bairro Castrioto

PSF Bataillard

PSF Pedras Brancas

PSF comunidade Menino Jesus de Praga

PSF Comunidade São João Batista

PSF Moinho Preto

PSF Fazenda inglesa

PSF Carangola

PSF Vale do Carangola

PSF Jardim Salvador

PSF Boa Esperança

PSF Comunidade Primeiro de Maio

PSF Lajinha

PSF Águas Lindas

PSF Bonfim

PSF Vale das Videiras

PSF Brejal - 09 às 14:30

PSF Secretário

PSF Vila Rica

Vacinação Itinerante:

27/10 de 9h às 15h - Associação de Moradores da Comunidade do Alemão

27/10 de 9h às 12h - PSFs Estrada da Saudade e Machado Fagundes