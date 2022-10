Anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo na tarde desta terça-feira (25) - Divulgação

Publicado 26/10/2022 11:14

Petrópolis - O Dia do Servidor de Petrópolis será celebrado na próxima sexta-feira (28). E o servidor público municipal terá três motivos especiais para comemorar: o salário antecipado de outubro; o reajuste de 6,2% (que passa a vigorar a partir deste pagamento); e o pagamento de mais 25% do 13º salário (os outros 25% da 1ª parcela já haviam sido pagos em julho).

Já os trabalhadores do Sehac (Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro), que são celetistas, receberão no dia 28 o pagamento da 1ª parcela do 13º (50%). O anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo na tarde desta terça-feira (25), na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanatta, lotada de servidores municipais.

“Serão R$ 45 milhões injetados na economia nesta sexta-feira. Hoje estamos vivendo um sonho. Em março, abril, em meio a todas aquelas dificuldades, eu jamais poderia imaginar que 6 meses depois a gente poderia estar aqui hoje, inteiro, esperançoso, com a certeza de que tudo foi feito de acordo com as nossas possibilidades e responsabilidades. Eu jamais poderia imaginar uma virada tão grande como a que a gente virou. Para que isso tudo fosse possível, a nossa Secretaria de Fazenda trabalhou duro. Porque ou a gente resolvia o nosso problema ou o problema tomava conta da gente”, disse Bomtempo.

Vereadores, sindicatos, secretários e servidores presentes

Ao lado do prefeito, estavam: o vice-prefeito Paulo Mustrangi; o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos (Sisep), Carlos Freitag de Lima; a representante do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe) Rose Silveira; vereadores (Léo França, Domingos Protetor, Júnior Coruja e Júnior Paixão); e secretários de governo.

“Na véspera da posse do prefeito, eu fiquei triste. Hoje fico contente de ver que eu estava errada, de ver que ele veio para negociar, para resolver situações. Num ano como esse, o que eu menos esperava é ter avanços todo mês, que são os nossos enquadramentos. Que a gente continue tendo avanços, que é o que vai levar a cidade adiante”, disse a Rose do Sepe.

Atuação da Secretaria de Fazenda

O secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa, destacou os avanços conquistados nas contas do município em 10 meses (desde a posse da atual gestão da Prefeitura) em contraponto ao visto entre 2017 e 2021. Avanços que possibilitaram as boas notícias desta terça-feira.

“Infelizmente, abandonou-se o IPM (Índice de Participação dos Municípios). Em 10 meses, nós aumentamos o IPM de 2022 de 1,903 para 5,404. Para 2023, nós aumentamos o IPM de 1,444 para 4,916”, disse Patuléa.

O objetivo da Prefeitura é manter o IPM alto para garantir novas conquistas para a cidade e para os servidores.

“Para mantermos esse IPM alto, esse índice histórico da cidade, eu preciso de todos vocês, eu preciso da cidade. Temos que pedir a nota fiscal. Nota fiscal não é opção, é obrigação. Não é ficar reclamando da administração. É fazer a nossa parte e pedir a nota fiscal”, disse Patuléa.