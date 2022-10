Concentração aconteceu na catedral de São Pedro de Alcântara, onde os participantes doaram alimentos não perecíveis - Divulgação

Publicado 24/10/2022 07:48

Petrópolis - A previsão de chuva não desanimou as cerca de duas mil pessoas que participaram da tradicional “Caminhada do Outubro Rosa”, neste sábado, pelas ruas do Centro Histórico de Petrópolis. O evento, que ficou suspenso por dois anos, por causa da pandemia da covid-19, retornou de forma presencial e movimentou as ruas da cidade.

A ação, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do diagnóstico precoce da doença, faz parte do extenso cronograma de eventos e atividades da 12ª campanha do Outubro Rosa 2022, promovida pela Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a APPO, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos.



A concentração aconteceu na catedral de São Pedro de Alcântara, onde os participantes doaram alimentos não perecíveis, em troca da camisa da campanha do Outubro Rosa. A arrecadação será destinada para a montagem das cestas básicas distribuídas para as famílias assistidas pela APPO. No local, também foram oferecidos testes rápidos de glicose e aferição de pressão.



Após um aquecimento, os participantes receberem a benção do pároco da Catedral, padre Adenilson Ferreira, e do pastor Luiz Henrique Wilbert, e saíram em caminhada pelas ruas do Centro Histórico, seguindo pelas ruas: Imperatriz, Imperador, Dr. Nelson de Sá Earp, Praça da Liberdade e Avenida Koeller, encerrando o percurso no Palácio Sérgio Fadel, sede da prefeitura.



O prefeito Rubens Bomtempo, acompanhado da secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, ressaltou os avanços conquistados no cuidado com a saúde da mulher. “O movimento do Outubro Rosa já virou uma tradição na cidade. É uma campanha fundamental que repercute muito positivamente na procura por mamografia e na ida ao médico. Estamos trabalhando com um olhar especial para área da oncologia. Já conseguimos zerar a fila de mamografias, estamos dando andamento aos exames de ressonância magnética, que colocamos pra funcionar 24 horas no HAC, e ainda contratamos exames em clínica particular para quem precisava fazer o rastreamento”, destacou o Prefeito Rubens Bomtempo.



Com o tema: “Histórias que Inspiram”, a largada para 12ª campanha do Outubro Rosa 2022 no município, aconteceu no Centro de Saúde Coletiva, no Centro, no dia primeiro de outubro. Durante todo o mês, histórias de superação vividas pelas vitoriosas, estão sendo contadas através dos eventos e das redes sociais da APPO.



“Na tarde de hoje o sentimento é de pura alegria. Neste ano que a APPO comemora 30 anos estamos de volta às ruas da cidade colorindo o município de rosa. A adesão dos moradores foi maior do que o esperado nesta linda caminhada. Seguiremos cuidando dos pacientes com câncer, fornecendo acolhimento, apoios psicológico, fonoaudiológico é muito mais. Estaremos juntamente com toda a equipe técnica do Hospital Alcides Carneiro no dia a dia do tratamento”, finalizou Ana Cristina Mattos, presidente voluntária da APPO.