Museu Casa de Santos Dumont - Divulgação

Museu Casa de Santos DumontDivulgação

Publicado 22/10/2022 08:28

Petrópolis - Em comemoração ao Dia do Aviador (23 de outubro), o Museu Casa de Santos Dumont terá uma programação especial. Haverá contação de estórias sobre a vida e sonhos do pai da aviação, que começou nesta sexta-feira (21) e continua no domingo (23).

Na sexta, a contação de estórias aconteceu para o público escolar e turistas. Simone Gonçalves e Guido Martini fizeram uma apresentação, com citações do livro “Contando e cantando sonhos de Santos Dumont”, de Catarina Maul. As atividades acontecem às 10h, 14h e 15h30. No domingo, a apresentação tem início às 12h. A produção cultural é da Bem Cultural.

O Museu Casa de Santos Dumont fica localizada na Rua do Encanto, no Centro da Cidade. Funciona de terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia).