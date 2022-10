Crianças e adolescentes, com idade de 10 a 15 anos, podem participar das aulas gratuitas - Reprodução

Crianças e adolescentes, com idade de 10 a 15 anos, podem participar das aulas gratuitasReprodução

Publicado 20/10/2022 09:47

Petrópolis - Como uma importante ferramenta na redução da evasão escolar, o projeto Caminhando Juntos, promovido pela Comissão Municipal de Atuação Comunitária (Comac) , está com inscrições abertas para as diversas modalidades oferecidas. Crianças e adolescentes, com idade de 10 a 15 anos, podem participar das aulas gratuitas de judô, de dança, teatro, música, informática e cidadania, oferecidas no contraturno escolar.

O Caminhando Juntos existe desde 2021 e é uma importante ferramenta de redução da evasão escolar e do fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares. O projeto, inicialmente, pensado para contemplar 40 crianças e adolescentes, recebeu também alunos da Escola Municipal Paulo Freire, no bairro Morin, e hoje acolhe 150.

O projeto conta com o patrocínio da Rede D’Or São Luiz e da Hayasa, por meio de dedução do Imposto de Renda aportado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio do Instituto da Criança. No total, 5 professores e instrutores fazem parte do projeto e ministram as aulas para os estudantes, de segunda a sexta-feira.

As inscrições, que são limitadas, podem ser feitas na sede da COMAC, na Rua Dr. Sá Earp, 88 – Parte A – Morin – ao lado do Consórcio Águas do Imperador, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para a inscrição, é necessário que a criança ou adolescente esteja matriculado em uma escola e entregar os documentos: identidade do aluno - certidão de nascimento ou RG, declaração de escolaridade, foto 3x4, comprovante de residência e um documento do responsável legal.

“Uma questão muito importante neste momento é ressaltar que as vagas estão abertas e que as atividades são realizadas na parte da manhã, de forma que todos os interessados precisam estudar no turno da tarde no ensino regular”, ressaltou Fernanda Ferreira, presidente da Comac.

Para mais informações sobre a Comac e outras formas de colaborar com a Instituição, basta entrar em contato por meio do WhatsApp: (24) 98826-6315 ou pelo telefone: (24) 4104-1062. A instituição tem também o site https://www.comac.org.br/ o Instagram @comacpetropolis (https://www.instagram.com/comacpetropolis/) e o Facebook @comacdepetropolis (https://www.facebook.com/comacdeptropolis/).

SERVIÇO

COMAC de Petrópolis

Rua Doutor Sá Earp, 88 – parte A

25.625-073 Morin - Petrópolis/RJ

Google Maps: https://goo.gl/maps/ZG3ea56WSR8jTXhLA