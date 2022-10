Abertura oficial da Bunka Sai, festa da cultura japonesa de Petrópolis - Divulgação

Publicado 14/10/2022 08:38

Petrópolis - A 13ª edição da Bunka Sai – festa da cultura japonesa - foi aberta na manhã da última quarta-feira (12), no Palácio de Cristal. Além da gastronomia oriental, petropolitanos e turistas tem até o próximo dia 16 de outubro para visitar as exposições de flores, origamis, trajes e pipas japonesas que estará acontecendo no espaço.

O evento foi aberto às 11h da manhã e além do prefeito Rubens Bomtempo e do vice-prefeito Paulo Mustrangi, contou com a presença do cônsul japonês Ken Hashiba, secretária de Turismo Silvia Guédon, da presidente do Instituto Municipal de Cultura, Diana Iliesco e do presidente da Associação Nikkei de Petrópolis, Masao Nakashima.

“A Bunka Sai celebra as tradições e a cultura japonesa, a amizade entre os povos, porém também consolida a retomada da cidade. Esse é um momento importante, pois mesmo depois de todos os problemas enfrentados, conseguimos cumprir, de forma organizada o calendário de eventos, incluindo a Bauernfest e a Serra Serata”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

“Petrópolis possui uma história com o Japão desde de 1887 e, hoje, estar na cidade para a abertura desse evento é uma grande alegria. A programação contempla a nossa cultura que é transmitida de geração para geração. Além disso, a festa reforça os laços de Petrópolis com o Japão e também simboliza a superação da pandemia. Hoje todos merecem festejar”, frisou o cônsul do Japão Ken Hashiba.

“Além da gastronomia, até domingo vão acontecer exposições, atividades culturais, esportivas, realização de oficinas, enfim, a programação do Bunka Sai está extensa e diversificada. Estamos honrados em abrir a festa”, disse Diana Iliesco, presidente do Instituto Municipal de Cultura. “Essa é uma festa muito querida e é um grande orgulho realiza-la depois de momentos tão intensos que vivemos nos últimos meses. Certamente, ela será um sucesso”, complementa Silvia Guedon, secretária de Turismo.

Programação

Bunka Sai – Festival da Cultura do Japão de Petrópolis

Quinta-feira (13/10) – 10h às 22h

Sexta-feira (14/10) – 10h às 24h

Sábado (15/10) – 10h às 24h

Domingo (16/10) – 10h às 22h

Onde: Palácio de Cristal – Rua Alfredo Pachá, s/n – Centro, Petrópolis

Entrada gratuita

Disque Turismo

0800 024 1516 / WhatsApp: (24) 2237-3321

Funcionamento: De segunda a sábado - 9h às 17h / Domingos e feriados - 9h às 14h