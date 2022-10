Os empreendedores Vítor Mattos e Lucas Alberguine, do Estúdio Criativo Alfa Mídia - Divulgação

Publicado 13/10/2022 09:36

Petrópolis - Empresários que atuam em um estúdio criativo desenvolvendo soluções para o mercado digital decidiram comemorar um ano da abertura da sede física do espaço de forma diferente. Depois de a cidade ser atingida por uma tragédia em fevereiro e março deste ano muitos negócios acabaram precisando recomeçar e, sem grandes incentivos financeiros, as redes sociais têm sido uma grande ferramenta neste processo de retomada da economia local.

No mundo do empreendedorismo, ter uma boa comunicação, alinhada às estratégias de mercado, tem sido exigido de pequenas e grandes empresas. Foi pensando em auxiliar este perfil de investidor que o empresário Lucas Alberguine abriu as portas do Estúdio Criativo Alfa Mídia há um ano. A empresa foi criada em 2018 com foco na prestação de serviços de comunicação e mídia, e agora quer ajudar empresários e idealizadores de projetos que precisam se destacar nas redes sociais, mas não conseguem viabilizar sua entrada no mundo digital por falta de recursos ou de conhecimento.

"Em comemoração a um ano de abertura da nossa sede física, decidimos brindar algumas empresas com consultoria gratuita sobre processos e facilidades da comunicação, do marketing digital e das redes sociais, para potencializar esses pequenos empreendedores ou pessoas que lutam para manter vivo um projeto social, uma iniciativa que beneficia moradores em vulnerabilidade social, animais ou crianças. A ideia é que tudo o que nós, enquanto empresa, realizarmos nos planos de ação que traçarmos seja compartilhado, no intuito de capacitar e gerar as próprias equipes/núcleos de imprensa, mídia e comunicação para quem for contemplado por este projeto", explica o sócio diretor, Lucas Alberguine.

De acordo com o jornalista e diretor de mídia, Vítor Mattos, as ações serão realizadas seguindo um cronograma que vai incluir visitas às empresas/projetos selecionados, treinamentos e capacitações em segmentos como audiovisual, fotografia, assessoria de imprensa, gerenciamento de redes sociais, edição básica e designer gráfico.

"A ideia é que esses núcleos possam ser completos e consigam dar conta de gerir toda a sua comunicação de forma independente. Para isso, vamos contar com pelo menos três encontros presenciais, além de todo o suporte remoto e acompanhamento, para que os resultados sejam gerados e essas pessoas consigam obter o retorno que precisam, seja na mídia, no reconhecimento da sociedade ou na divulgação de informações para determinado público. A comunicação é uma grande ferramenta para mudar o mundo. E juntos, nós podemos colaborar com tudo isso", pontua Vítor.

Quem desejar se inscrever para concorrer à consultoria gratuita deve entrar em contato por e-mail, informando sobre a iniciativa/empresa para a qual está submetendo a análise, além de vídeo de até 1 minuto e 30 segundos, justificando a importância de ser selecionado pelo projeto.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99300-9651.