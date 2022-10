Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores - Reprodução/Internet

Publicado 10/10/2022 09:30

- O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis tem 77 oportunidades de emprego em empresas de Petrópolis nesta semana. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura ( https://www.petropolis.rj.gov.br ), entre esta segunda-feira (10) e a sexta-feira (14).Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Departamento de Trabalho e Renda (Detra).Açougueiro – Ambos – 18 a 65 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 3 vagasAnalista de Recursos Humanos – Ambos – 20 anos ou mais – Ensino Superior / Curso específico na área / Experiência de um ano na função – 1 vagaAjudante de Cozinha – Masculino – 25 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vagaAssistente de compras e vendas – Ambos - 20 a 55 anos – Ensino Superior / Inglês fluente / Conhecimento do pacote Office / Conhecimento do Sistema ERP TOTVS ou similar – 1 vagaAssistente de marketing – Ambos – 18 a 50 anos / Ensino Médio – Cursos específicos na área / Conhecimento de programas de edição – 1 vagaAuxiliar de departamento de pessoal – Ambos – 18 anos ou mais – Ensino Médio / Cursos na área / Experiência na função – 1 vagaAuxiliar de manutenção predial – Ambos – 18 anos ou mais – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vagaAuxiliar de mecânico – Masculino – 18 a 68 anos – Ensino Fundamental / Experiência de dois anos na função – 1 vagaAuxiliar de montagem de estruturas – Masculino - 20 a 45 anos – Ensino Médio / Disponibilidade para viajar / Experiência na função – 2 vagasAuxiliar de produção – Ambos – 22 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência de um ano na função – 4 vagasAuxiliar de serviços gerais – Ambos – 18 a 55 anos – Ensino Fundamental / Experiência de um ano na função – 3 vagasAuxiliar de serviços gerais – Masculino – 20 a 50 anos – Ensino Fundamental / Experiência na função – 1 vagaChapeiro – Ambos – 18 a 40 anos – Ensino Fundamental / Experiência na função – 1 vagaChurrasqueiro – Masculino – 25 a 50 anos – Ensino Médio / Experiência de dois anos na função – 1 vagaChurrasqueiro – Masculino – 18 a 60 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 3 vagasCopeiro – Masculino – 25 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vagaCostureira retista – Ambos – 30 a 60 anos – Ensino Fundamental / Experiência na função – 1 vagaCozinheiro – Ambos – 30 a 60 anos – Ensino Fundamental / Experiência de 2 anos na função – 2 vagasEletricista – Ambos – 21 a 60 anos – Ensino Fundamental / Curso específico na área / Experiência de um ano na função – 1 vagaEstagiário de jornalismo ou comunicação social – Ambos – 18 a 50 anos – 1 vagaGarçom – Ambos – 25 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 4 vagasGarçom – Ambos – 20 a 35 anos – Ensino Médio / Experiência de dois anos na função - 1 vagaGerente de bar- Masculino – 25 a 60 anos - Ensino Médio / Experiência na função – 1 vagaJovem aprendiz – Ambos – 18 a 23 anos – Ensino Médio – 3 vagasJovem aprendiz – Ambos – 18 a 22 anos – Ensino Médio – 5 vagasLavador de veículos – Masculino – 30 a 45 anos – Ensino Fundamental / CNH, categoria B / Experiência de um ano na função – 1 vagaMotorista de caminhão – Ambos – 25 a 45 anos – Ensino Médio / CNH, categoria D / Experiência na função – 10 vagasOficial de manutenção – Masculino – 20 anos ou mais – Ensino Médio / Cursos específicos na área / Experiência na função – 2 vagasOperador de caixa – Masculino – 20 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vaga