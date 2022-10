Sede da Comdep - Reprodução/Internet

Publicado 10/10/2022 07:34

Petrópolis - Outubro é o mês de conscientização com a tradicional campanha “Outubro Rosa”, que reforça em todo o mundo o alerta para prevenção do câncer de mama. Nesta segunda-feira (10), a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis – COMDEP vai promover o “Dia D” do Outubro Rosa, que faz parte do cronograma de eventos e atividades da Prefeitura de Petrópolis em parceria com a APPO, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos.

Durante o evento, a força de trabalho da Companhia terá acesso a ações voltadas a prevenção e ao diagnóstico precoce da doença, além de palestras, sorteios e diversas atividades, com o intuito de informar e promover a discussão sobre o tema.

Além disso, para chamar atenção para a campanha, a fachada da Comdep recebeu uma iluminação especial cor de rosa.

Com o tema: “Histórias que Inspiram”, a largada para 12ª campanha do Outubro Rosa 2022 no município, aconteceu no Centro de Saúde Coletiva, no Centro, na manhã no último sábado (1°). Durante todo o mês, histórias de superação vividas pelas vitoriosas serão contadas através de eventos e das redes sociais da APPO.

“O movimento do Outubro Rosa já virou uma tradição na cidade. É uma campanha fundamental que repercute muito positivamente na procura por mamografia e na ida ao médico. Estamos trabalhando com um olhar especial para área da oncologia. Já conseguimos zerar a fila de mamografias, estamos dando andamento aos exames de ressonância magnética, que colocamos pra funcionar 24 horas no HAC, e ainda contratamos exames em clínica particular para quem precisava fazer o rastreamento”, destacou o Prefeito Rubens Bomtempo.

O presidente da Comdep, Cedenyr Vieira, falou sobre a importância da data. “Esse momento é muito importante, pois é quando juntamos forças para poder informar e conscientizar nossas profissionais em relação ao câncer de mama”, enfatizou.