Entre os cursos, há vagas gratuitas para pessoas que se enquadram nos critérios do Programa Senac de Gratuidade (PSG) - Divulgação

Publicado 06/10/2022 08:30

Petrópolis - Uma parceria entre o Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) vai oferecer cursos de capacitação profissional nas áreas de Departamento Pessoal, Tributário e Fiscal na unidade de Petrópolis, com início a partir do dia 10 de outubro.





A parceria de cooperação técnica entre o Senac RJ e o CRCRJ oferece qualificação a estudantes, contadores e colaboradores de escritórios contábeis registrados no Conselho Regional, bem como a empresários e demais profissionais atuantes nas rotinas da gestão administrativa, que representam cerca de 10% do mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro. Entre os cursos, há vagas gratuitas para pessoas que se enquadram nos critérios do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Os interessados devem procurar a unidade de Petrópolis do Senac RJ, na rua Alfredo Pachá, 26, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2017-6050 e whatsapp (21) 99149-6150 e pelo link www.rj.senac.br/capacita-crc-senac As inscrições estão abertas para os cursos de DP e a Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho, E-Social: do Cadastro à Transmissão, Práticas Inovadoras na Gestão de Benefícios, Rotinas do Departamento Fiscal e Simples Nacional na Prática. Há ainda os cursos de Formação em Departamento Pessoal e Apuração de Tributos, oferecidos gratuitamente pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa.A parceria de cooperação técnica entre o Senac RJ e o CRCRJ oferece qualificação a estudantes, contadores e colaboradores de escritórios contábeis registrados no Conselho Regional, bem como a empresários e demais profissionais atuantes nas rotinas da gestão administrativa, que representam cerca de 10% do mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro.

Os cursos oferecem atividades práticas em laboratórios versáteis que simulam a rotina de trabalho nas empresas. Durante as aulas, os alunos utilizarão o software Alterdata, que é o mais aplicado do mercado, e terão acesso à biblioteca digital com materiais didáticos atualizados, em diversos formatos e mídias. Todos os cursos irão conceder, ao final, um certificado de dupla chancela: Senac RJ e CRCRJ.



Serviço:

Cursos Senac RJ e CRCRJ

Modalidade presencial

Unidade Petrópolis (Rua Alfredo Pachá, 26 - Centro, Petrópolis)

E-mail: petropolis@rj.senac.br

Tel: (24) 2017-6050

Whatsapp: (21) 99149-6150

Informações: www.rj.senac.br/capacita-crc-senac



Projeto Capacita CRC | Departamento Pessoal:

Formação em Departamento Pessoal (PSG)

Início: 10/10

Dias e horários: Seg, Qua e Sex das 18h às 22h



DP e a Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho

Início: 25/10

Dias e horários: Terças e Quintas, das 19h às 22h

E-Social: do Cadastro à Transmissão

Início: 29/10

Dias e horários: Sábados, das 9h às 13h;



Práticas Inovadoras na Gestão de Benefícios

Início: 2/12

Dias e horários: Sextas, das 9h às 13h



Projeto Capacita CRC | Tributário & Fiscal:

Rotinas do Departamento Fiscal (PSG)

Início: 5/11

Dias e horários: Sábados, das 09h às 13h.



Apuração de Tributos (PSG)

Início: 22/11

Dias e horários: Terças e Quintas, das 19h às 22h.



Simples Nacional na Prática

Início: 21/11

Dias e horários: Segundas, das 19h às 22h.