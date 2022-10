Ao todo, 24 alunos da escola terão aulas duas vezes por semana na piscina aquecida da Escola Municipal Fábrica do Saber - Divulgação

Publicado 05/10/2022 07:59

Petrópolis - Os alunos da Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont tiveram nesta terça-feira (4) a primeira aula de natação dentro do projeto Sobre-Vivências Aquáticas, uma parceria da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação e o paratleta Denivaldo Ramos de Paulo. Com o projeto pioneiro, a cidade tem a primeira escola pública do país com aulas de natação exclusiva para surdos.



“É uma alegria muito grande ver iniciativas como esta sendo oferecidas a alunos e alunas da rede municipal. Com todas as dificuldades que as nossas escolas enfrentaram com a pandemia e depois das chuvas de fevereiro e março, poder contribuir com o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes é gratificante”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Ao todo, 24 alunos da escola terão aulas duas vezes por semana (às terças e quintas-feiras) na piscina aquecida da Escola Municipal Fábrica do Saber, na Estrada da Saudade. O transporte escolar leva os alunos para as aulas. “Ninguém conquista ou faz nada sozinho. Tivemos todo o apoio da Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Ensino Fundamental e do Setor de Transporte. Estamos muito felizes de estar realizando esse projeto com as nossas crianças. É um momento de muita alegria”, disse a diretora da Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont, Aline Nicolay.



O paratleta Denivaldo Ramos de Paulo é o coordenador do projeto e acompanha as aulas que são ministradas pelo professor de Educação Física Hugo Leonardo Conceição. A instrutora da escola, Ester Raquel Dionysio Silva, também participa das aulas. Ela faz a tradução em libras (Língua Brasileira de Sinais) para os alunos. E a orientadora escolar Viviane Portela auxilia os estudantes.



“Projetos como este reforçam ainda mais a nossa rede. Queremos promover a inclusão, dar oportunidades e cuidar das nossas crianças e adolescentes. Esporte e Educação andam juntos, promovendo o crescimento e desenvolvimento dos alunos. Criamos o projeto Escola que Acolhe e Cuida e todas as nossas ações são voltadas para isso”, ressaltou a secretária de Educação, Adriana de Paula.



Denivaldo comemorou o primeiro dia de aula e parabenizou a iniciativa que foi abraçada pela Prefeitura. “Conseguir oferecer isso pelo município, de forma gratuita, é de uma grandeza admirável. A primeira aula foi espetacular. O que queremos aqui é proporcionar uma qualidade de vida melhor para eles. A natação trabalha o emocional e o cognitivo, é muito mais que formar um atleta é fazer com que eles se sintam vivos, porque é assim que eu me sinto quando estou na água”, comentou o paratleta.



Atualmente, Denivaldo Ramos de Paulo é paratleta do Flamengo. Natural de Pernambuco, ele está em Petrópolis há quatro anos. “Sofri o acidente aos 28 anos e a natação me ajudou na reabilitação. Quando conheci a escola eu percebi que tinha que fazer algo por esses alunos. O importante desse projeto é isso: sentir a vida”, concluiu o paratleta, acrescentando que o objetivo é ampliar o projeto para outras unidades da rede.



A Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont existe há mais de 30 anos e há cerca de 21 anos funciona em um prédio na Rua Montecaseros, no Centro da Cidade. Atualmente a unidade conta com 24 alunos, com idades entre cinco e 46 anos. Mas ainda há vagas para novos alunos. “Estamos com matrículas abertas para novos estudantes, que podem ser feitas na própria escola”, explicou a diretora.