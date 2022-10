Abertura contou com a presença do prefeito Rubens Bomtempo, do vice-prefeito, Paulo Mustrangi, - Divulgação/PMP

Publicado 01/10/2022 21:09

Petrópolis - Foi dada a largada para o Outubro Rosa 2022. A abertura campanha, que anualmente é realizada para chamar a atenção para a importância da prevenção dos cânceres de mama e de colo útero, foi realizada no Centro de Saúde Coletiva, no Centro de Petrópolis, na manhã deste sábado (1).

A abertura contou com a presença do prefeito Rubens Bomtempo, do vice-prefeito, Paulo Mustrangi, da secretária Chefe de Gabinete e presidente do Condim, Luciane Bomtempo, do secretário de Saúde, Marcus Curvelo, da diretora do Centro de Saúde Coletiva, Célia Bretas, da superintendente da Rede de Atenção Básica, Claudia Respeita, da presidente da APPO, Ana Cristina Mattos, além de demais secretários, autoridades em saúde, as vitoriosas, mulheres que venceram o câncer, e população em geral.

Durante a solenidade, que foi aberta com uma benção especial do pastor Elton Pothin, o prefeito Rubens Bomtempo ressaltou o trabalho que vem sendo feito na área da saúde, em especial no setor de oncologia. O prefeito anunciou a compra de um novo mamógrafo, ainda este mês, assim como o início das obras das duas UPAs, das UBSs do Retiro e do Bingen, além de intervenções no Hospital Alcides Carneiro.

“Conseguimos zerar a fila de mamografias, estamos dando andamento aos exames de ressonância magnética, que colocamos pra funcionar 24 horas no HAC, e ainda contratamos exames em clínica particular para quem precisava fazer o rastreamento. As cirurgias ginecológicas também vão passar a ser feitas aos sábados, como parte da nossa meta de diminuir a fila de cirurgias eletivas”, destacou Rubens.

Esta é a 12ª campanha do Outubro Rosa que, este ano, vem com o tema Histórias que Inspiram. Histórias de superação vividas pelas vitoriosas serão contadas ao longo de todo o mês, por meio das redes sociais da APPO. Uma exposição de fotos de 30 mulheres e homens que venceram o câncer, inaugurada neste sábado durante a abertura do Outubro Rosa, também vai rodar os locais por onde a APPO passar com as palestras de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Na abertura, a presidente da APPO, Ana Cristina Mattos, ressaltou a importância da parceria entre a Instituição e o poder público na luta contra o câncer. “Essa abertura no Centro de Saúde é bastante significativa. A APPO tem um número de mamografias para fazer aqui, assim podemos encaminhar o paciente e agilizar o tratamento. E 12 anos é a primeira vez que não temos fila para exames de mamografia. É muito bom caminhar de mãos dadas com o governo municipal”, ressaltou Ana Cristina.

Durante todo este sábado, 1, foram oferecidas consultas por atendimento de demanda livre, com distribuição de senhas para exames de mamografia, coleta de preventivo, atualização do cartão de vacina, avaliação nutricional e testes rápidos de ISTs, além de atendimento de enfermagem oncológica, aferição de pressão arterial e HGT. Teve espaço ainda para elevar a autoestima das mulheres, com maquiador, música ao vivo com a banda Molho Inglês e o cantor Gabriel Silva, e roda de conversa com o tema “Aspecto psicológico do câncer de mama”.