Hospital Alcides Carneiro (HAC), em CorrêasReprodução

Publicado 29/09/2022 10:12

Petrópolis - O número de cirurgias de vasectomia será ampliado a partir do próximo dia 8 de outubro, em Petrópolis. Os procedimentos, que aconteciam de segunda à sexta-feira, no Hospital Alcides Carneiro (HAC), agora serão realizados também aos sábados, passando de 10 para 30 operações mensais, o que representa um aumento em torno de 200% no atendimento aos homens que aguardam pelo serviço.

“Agora, com mais um turno de trabalho, conseguiremos oferecer os procedimentos de forma ainda mais rápida para a população. Também ampliamos o número de operações ao longo da semana. São ações que refletem o trabalho que temos feito para recobrar as unidades da rede pública municipal de saúde”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

"A aquisição de novos equipamentos e abertura de mais uma sala do centro cirúrgico, que agora funciona com 100% de sua capacidade, passamos a realizar uma série de cirurgias eletivas aos sábados e também ampliamos o número de operações ao longo da semana. Dessa forma, conseguimos incluir os procedimentos de vasectomia e outras eletivas serão inseridas de forma gradativa”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

O diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa, destacou a expectativa sobre o resultado da ampliação. "A nossa meta é reduzir ao máximo o tempo de espera, tendo em vista que há pacientes que aguardam por estes procedimentos há muito tempo. Com esse no atendimento, vamos acelerar ainda mais o atendimento dessas pessoas”, afirma.