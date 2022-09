Medida foi anunciada pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo - Divulgação/PMP

Publicado 27/09/2022 13:55

Petrópolis - Os servidores municipais de Petrópolis terão um reajuste de 6,2% nos vencimentos a partir de outubro. A medida foi anunciada pelo prefeito Rubens Bomtempo na noite desta segunda-feira (26), na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanatta, na sede da Prefeitura.

Ao lado do prefeito, estavam: o vice-prefeito Paulo Mustrangi; o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos (Sisep), Carlos Freitag de Lima; a representante do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe) Rose Silveira; vereadores (Yuri Moura, Léo França, Gil Magno, Domingos Protetor, Júnior Coruja e Marcelo Chitão); e secretários de governo. Servidores da Prefeitura lotados na sede acompanharam no local o anúncio.

“Com muita luta, determinação e trabalho, conseguimos chegar a esse reajuste, neste ano tão difícil para Petrópolis. Estamos dando um passo seguro para poder corrigir as injustiças que foram feitas com os servidores nos últimos anos”, disse Bomtempo.

Atuação dos sindicatos

O prefeito elogiou o “espírito público” dos representantes dos sindicatos dos servidores, por terem entendido ao longo do ano o momento difícil por que Petrópolis passou, com a pandemia e dois desastres das chuvas.

“O Rubens assumiu a Prefeitura em dezembro, e ali já começaram as conversas (para as reivindicações da categoria), e a gente vem avançando. Esse reajuste é uma surpresa muito boa. Eu não estava esperando. Um mês que está sendo muito bom para os servidores da educação, porque também tivemos o descongelamento dos enquadramentos. Um avanço realmente, um reconhecimento da nossa carreira. Em abril, o prefeito nos colocou que seria uma dificuldade a questão dos dissídios. Então hoje agradeço a seriedade e o empenho dados a esse assunto pelo prefeito”, disse Rose.

O projeto de lei que reajusta em 6,2% os vencimentos do funcionalismo será enviado pelo prefeito Rubens Bomtempo à Câmara Municipal nesta terça-feira (27), incluindo os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Munícipio de Petrópolis (Inpas). A entrada em vigor do reajuste está prevista para 1º de outubro.

“No pior ano da nossa história, conseguimos vencer. Tem muita coisa ainda para fazer, e o prefeito Rubens Bomtempo não está medindo esforços para isso. Apesar da dificuldade orçamentária, o prefeito garante esse reajuste aos servidores”, disse o vereador Yuri Moura.

Austeridade

O secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa, destacou o trabalho realizado para viabilizar o reajuste de 6,2%.

“Temos um prefeito comprometido com a austeridade fiscal. Aumentamos a arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), do ISS (Imposto Sobre Serviços), da dívida ativa, com muita austeridade, com muito trabalho da nossa equipe da Secretaria de Fazenda, cobrando os impostos devidos”, disse Patuléa.