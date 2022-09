Candidata a deputada estadual, Gilda Beatriz - Fotomontagem sobre foto de Julia Passos (Alerj)

Publicado 27/09/2022 13:42 | Atualizado 27/09/2022 13:45

Petrópolis - A candidata a deputada estadual Gilda Beatriz (PSD) é psicóloga, jornalista e pós-graduada em educação inclusiva. Exerce seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal de Petrópolis, sendo a única mulher no Legislativo local e a mais votada da cidade nas últimas eleições. Suas ações como vereadora são pautadas na defesa da pessoa com deficiência, da mulher, do idoso e da causa animal, além de lutar também pelas bandeiras da saúde e da educação.

1 - Caso seja eleita, quais serão as prioridades de seu mandato a nível estadual?

Como deputada estadual, vou dar continuidade ao trabalho legislativo que venho realizando há uma década em Petrópolis, fiscalizando, cobrando e propondo ações legislativas em defesa da população, ampliando a minha atuação para toda a Região Serrana. É preciso pensar no Desenvolvimento Regional do Estado, dando a devida importância ao interior. É meu compromisso lutar para que o governo ofereça a infraestrutura necessária para que o interior desenvolva suas vocações econômicas, gerando mais emprego e renda e, consequentemente, mais qualidade de vida para os cidadãos.



2 - Sobre Petrópolis, quais são suas ideias/projetos para a cidade?

Petrópolis precisa de ter uma representação legítima na ALERJ, que olhe com carinho pelas necessidades da cidade. Os que hoje se dizem “representantes” não o são de fato, não foram eleitos com votos dos petropolitanos. Vamos mudar isso! Eleita, continuarei sendo fiel às minhas pautas e vou lutar pela instalação de uma Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), que possa atender também as cidades vizinhas. Os números mostram que essa é uma necessidade urgente.



Além disso, penso em propor programas de acolhimento e tratamento da área de saúde mental; indicar a ampliação de programas de capacitação profissional para pessoas com deficiência; lutar pela ampliação da oferta de cursos profissionalizantes de curto e médio prazo, que põe nossos jovens de imediato no mercado de trabalho; fiscalizar a aplicação mínima dos 25% da receita do Estado na educação; entre outras ações. Serei incansável ainda na fiscalização dos gastos do Poder Executivo, visando garantir o melhor uso dos recursos públicos.



3 - Em especial, quais futuras medidas pretende propor para ajudar a cidade a mitigar os efeitos de possíveis fortes chuvas de verão e evitar tragédias como as que aconteceram nesse ano de 2022?

Esse é um tema em que o governo estadual pode atuar efetivamente em Petrópolis, na dragagem dos rios, fiscalizando as ocupações irregulares e, principalmente, desenvolvendo programas habitacionais que garanta às famílias que morem em área de risco alternativas para uma moradia segura, cobrando a efetividade do sistema de alertas e alarmes. Na tragédia que assolou Petrópolis este ano estive lado a lado com os moradores, propondo ações que pudessem amenizar tamanho sofrimento pelo qual passamos, como a liberação do saque emergencial do FGTS para os moradores do primeiro, segundo e parte do terceiro distritos. Vou lutar, dia a dia, por uma solução imediata para a questão do túnel extravasor do Rio Palatinato. Na ALERJ, serei a voz petropolitana em busca de soluções para esse grave problema.