Candidatos a deputado estadual Márcio Canella e a deputada federal Deniela do Waguinho junto com o vereador Dudu - Divulgação

Publicado 28/09/2022 10:40

Petrópolis - Em reunião na noite chuvosa do último domingo (25), o vereador Dudu reuniu mais de 1500 pessoas na Casa de Portugal, no Quitandinha, em apoio aos candidatos a deputado estadual Márcio Canella e a deputada federal Deniela do Waguinho.

"Quero agradecer a cada uma das mais de mil e quinhentas pessoas que estiveram presentes na nossa grande reunião da família Dudu", disse o vereador, lembrando ainda que apoia para o senado André Ceciliano e a reeleição do governador Cláudio Castro.

