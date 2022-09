Bernardo Rossi, candidato a deputado estadual - Divulgação

Publicado 28/09/2022 09:29 | Atualizado 28/09/2022 09:38

Petrópolis- O candidato a deputado estadual Bernardo Rossi (SOLIDARIEDADE) é ex-subsecretário de Estado de Cidades. Ao lado do governador Cláudio Castro, Bernardo tirou a Serra Velha do papel e coordenou a força-tarefa de recuperação de Petrópolis após as chuvas de fevereiro. Com 20 anos de vida pública, foi vereador duas vezes, o deputado estadual mais votado da história da cidade e o prefeito que atuou contra a pandemia com muita responsabilidade. Como parlamentar, ele criou a primeira lei do Brasil para a Vacinação contra o HPV e o projeto que tornou lei o programa de vacinação contra a hepatite A no estado. Também atuou no desenvolvimento do interior com leis que garantiram a geração de emprego.

1- Caso seja eleito, quais serão as prioridades de seu mandato a nível estadual?

R: Por 20 anos de vida pública, trabalhei pelas pessoas. As prioridades do nosso mandato serão as prioridades das pessoas: saúde, educação de base, esporte, cultura e geração de emprego e renda. Mas não vamos deixar de lado pautas importantes como a causa animal, a agricultura e o turismo regional. Quero usar a minha experiência para desenvolver as cidades. Na saúde, precisamos implementar um programa de redução de filas de espera para atendimento médico especializado na rede pública, dando agilidade e evitando que as pessoas cheguem às portas de urgência e emergência dos hospitais. Quero também incentivar a atração de empresas de médio e grande porte para o interior, garantindo emprego e renda para as pessoas. Cada cidade tem uma vocação e podemos trabalhar propostas de leis específicas para cada região. O esporte e a cultura precisam continuar chegando às áreas mais carentes do estado. Vou trabalhar firme para isso e muito mais.



2 - Sobre Petrópolis, quais ideias e projetos?

R: Vou continuar cuidando de Petrópolis. Sou minhoca da terra, é como chamamos quem é nascido na cidade. Os investimentos que chegaram agora com a forte atuação do estado não vão parar. A cidade está se recuperando e vamos priorizar as obras de infraestrutura para que não ocorram mais tragédias. A recuperação impulsiona o turismo, que é uma das principais engrenagens que movem o município. Tenho orgulho do muito que fiz para a saúde da cidade, como a UPA Itaipava, da criação do Cartão Merenda Certa para as famílias, do que fiz pelo turismo, com a criação da Bauernfest e do Natal Imperial, mas eu sei que, como deputado estadual, vou poder fazer muito mais. Vou lutar muito por Petrópolis e pela nossa região serrana.



3 – Em especial, quais futuras medidas você pretende propor para ajudar a cidade a mitigar os efeitos de possíveis chuvas de verão e evitar tragédias como as que aconteceram nesse ano de 2022?

R: O Governo do Estado entrou com toda a estrutura para recuperar a cidade. Acompanhei de perto a força-tarefa de recuperação de Petrópolis e de cuidado das pessoas. Ao lado do governador Cláudio Castro e do secretário de Obras e Infraestrutura Max Lemos, Petrópolis foi prontamente atendida por equipamentos, equipes e com a liberação de mais de R$ 700 milhões para as obras e apoio à economia da cidade. Como deputado, vamos poder também incentivar as ações de prevenção que Petrópolis tanto precisa.