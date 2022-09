Serra Serata é promovida pela Prefeitura e pela Casa D'Italia Anita Garibaldi - Divulgação/PMP

Petrópolis - No último domingo (25) chegou ao fim a 13ª edição a Serra Serata, a festa em homenagem à imigração italiana em Petrópolis que, este ano, celebrou a beleza da vida com o tema La Vita è Bella.

Durante os oito dias de celebração, foram mais de 40 atividades culturais, entre exposições, palestras, música, oficinas, jogos populares, apresentações teatrais e musicais e atividades para as crianças que exaltaram a história e a cultura italianas. Além do Palácio de Cristal, o Cineclube Raul Lopes, a Cantina Giulietta, no Centro de Petrópolis, e o Centro Cultural Wilma Borsato, em Cascatinha, também receberam programação.

O Centro Cultural Wilma Borsato, foi reinaugurado durante a Serra Serata. O espaço, uma antiga estação de ferroviária da Estrada de Ferro Grão Pará, ficou fechado por quatro anos e foi reaberto pela Prefeitura depois de passar por reformas. O local guarda um vasto acervo documental e fotográfico da chegada dos italianos em Petrópolis, especialmente no bairro de Cascatinha. Um Circuito de Lazer e Cultura também foi aberto na antiga Companhia Petropolitana de Tecidos, onde muitos italianos trabalharam quando chegaram em Petrópolis. Uma parceria entre a Companhia Petropolitana, o Projeto Amigos de Cascatinha e a Prefeitura - parceria intermediada pelo vereador Marcelo Chitão.

“Com muito carinho abrimos o Circuito de Lazer e Cultura e restauramos o Centro Cultural Wilma Borsato. A estação ferroviária, construída em 1884, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), onde imigrantes italianos desembarcaram na nossa cidade. Um espaço extremamente significativo e que, agora, guarda mais do que lembranças, guarda história”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

O Palácio de Cristal recebeu ainda mais de 30 barracas com cervejarias da cidade, artesanato, souvernirs e o melhor da gastronomia italiana, com pratos que faziam parte do cardápio elaborado pela Casa D’Italia. “Tivemos uma programação diversificada para agradar a todos. Foi muito bom ver as pessoas curtindo cada atração e inseridas nesta cultura tão rica que é a italiana”, destacou Diana Iliescu, presidente do Instituto Municipal de Cultura.

A Serra Serata é promovida pela Prefeitura e pela Casa D'Italia Anita Garibaldi. A ocupação hoteleira no segundo fim de semana de festa ficou em 74,22%, bastante alta para o mês de setembro. “Geralmente, a ocupação hoteleira neste período fica em torno dos 50%. Isso mostra o sucesso do Serra Serata e a forte retomada do turismo em Petrópolis”, finalizou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

Dando sequência aos eventos deste ano, no próximo mês Petrópolis recebe o Bunka-Sai, Festival da Cultura Japonesa. O evento é promovido pela Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Associação Nikkei de Petrópolis e, este ano, será entre os dias 12 e 16 de outubro, no Palácio de Cristal. Depois do Bunka-Sai, vem o Natal Imperial. Serão 40 dias de festa, entre os dias 30 de novembro e 8 de janeiro, em vários pontos da cidade.