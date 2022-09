Produtos apreendidos pela Polícia Militar que resultou na prisão de 4 pessoas - Divulgação/PM

Publicado 28/09/2022 09:01

Petrópolis - Policiais militares do 26º BPM de Petrópolis prenderam nesta terça-feira (27) quatro pessoas suspeitas de pertencerem a uma quadrilha que realizou diversos furtos em estabelecimentos comerciais da cidade. Com eles os agentes, que atuam no programa Bairro Presente, encontraram diversos produtos, totalizando R$ 20 mil em mercadorias.

Segundo a ocorrência, a guarnição recebeu informações que a quadrilha, com três mulheres e um homem estavam em um carro Nissan cometendo vários furtos na cidade. Durante a procura, o carro foi encontrado na rua Barão de Teffé, no Centro. No veículo estavam duas mulheres e o motorista. Durante a revista foram encontrados várias mercadorias de farmácia, de uma loja de departamentos e de um supermercado.

As acusadas confessaram que realmente estavam cometendo furtos no comércio local e o motorista informou ser apenas uber e não ter ligação com o crime. Mas, ainda havia informações do gerente de uma lojas furtadas que existia mais uma mulher envolvida e que ela estaria andando pelo centro da cidade. A guarnição do Bairro Presente encontrou a acusada na rua do Imperador. Ela também confessou os crimes e que fazia parte da quadrilha.

Os agentes levaram os envolvidos, as mercadorias e o carro para a 106ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde todos foram enquadrados por furto qualificado e permaneceram presos em flagrante delito.

LISTA DE MATERIAL APREENDIDO:

31 pcs intimas Delrio

22 pcs íntimas Delcoton

10 Nutren Senior 370grs

05 Nutren Senior 740grs

230 barras de chocolate

91 essências Coala

40 Nutellas

41 Listerines

49 frascos de desodorante

10 chocolates MM

06 Detergente Ypê

05 SBP spray

09 cremes Nível

01creme lisoleve

01 Aji Sal 100grs

04 Shampoo Clear

03 Shampoo Siage

03 chicletes Mentos

04 Nívea para pele

01 Catchup e 01 mostarda Heinz

07 esmaltes

01 odorizador Glade

01 pasta de dente Oral

03 balas Hals

03 pipocas Yoki

02 clube Social

01 farinha láctea

01 Veja

01 Sensodine

02 bolsas anti alarme

01 caderno de anotações

03 IPhone